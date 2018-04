Pořiďte si mobilní kancelář levnější a lehčí

Nejen cestování po světě, ale i obyčejné krátkodobé opuštění kanceláře dokáže vyvolat otázku, jakým způsobem se v danou chvíli připojit k internetu či účtu elektronické pošty. Nezáleží přitom jen na tom, zda-li je vzniklá situace extrémně naléhavá. Jde o samotný princip přístupu ke vzdáleným datům. Ne v každém městě totiž najdete internetovou kavárnu; žádné veřejné místo vám navíc nikdy nezaručí zabezpečení přenášených informací. Stačí drobnost v podobě funkce automatického zadávání hesla či zapomenutí důležitého souboru v počítači. Nejen tyto důvody vedou spoustu uživatelů k pořízení mobilní kanceláře, která nemusí být vůbec drahá.

Hardware

Při vybírání vhodné sestavy přístrojů byl brán hlavní zřetel na snadné psaní textu, dostatečně velkou zobrazovací jednotku, malé rozměry, solidní výdrž a dostupnou cenu. Nalezení vhodného mobilního telefonu bylo poměrně snadné, neboť rozhodujícím parametrem se stala podpora rychlého přenosu dat. Protože v těchto dnech zatím v rychlosti i spolehlivosti stále vede technologie vyhrazeného spojení zvaná HSCSD, nemohl výběr skončit u jiného telefonu než u Nokie 6210. Podstatně náročnější se ukázalo hledání ideálního osobního organizéru, neboť zde mají nemalý vliv i osobní sympatie konkrétního uživatele. Zatímco zarytí palmisté by nedali dopustit na své přístroje, ovládané pouze přes dotykový displej, existuje také velké množství těch, kteří dávají jednoznačně přednost klávesnici. Pro psaní delších textů se zdá nejpraktičtější řešení Psionu. To poskytuje dostatečně velké klávesy kombinované s dotykovým displejem a zároveň i optimální rozměry. Sáhli jsme proto po nejmenším organizéru z nabídky Psionu s označením Revo Plus, který se od běžného Reva liší především dvojnásobnou pamětí (16 MB). Samozřejmě, že jde použít i starší 8 MB model, ovšem pak vzniknou drobné problémy s internetovým prohlížečem Opera, který je paměťově velmi náročný.

Software

Základem výkonné mobilní kanceláře jsou schopné aplikace, bez nichž by si další práci šlo jen těžko představit. Ve standardním softwarovém balíku Reva jich sice najdeme dostatečné množství, avšak pro skutečný uživatelský komfort se vyplatí doinstalovat ještě několik rozšíření. Majitelům starších přístrojů doporučujeme zmiňovaný internetový browser Opera, dostupný též v sharewarové verzi. Oproti běžně dodávanému totiž dokáže zobrazit naprostou většinu stránek, včetně náročnějších obrázků JPEG. Na druhou stranu však musíte počítat s tím, že k bezproblémovému provozu bude potřebovat alespoň 4 MB místa. Mnohdy to znamená odinstalování všech méně potřebných aplikací. Jinak vás totiž bude Opera donekonečna omezovat hláškou "Low memory". Proto je pro takovéto softwarové vybavení vhodnější Revo Plus s 16MB paměti.

Pro dokonalou správu krátkých textových zpráv i synchronizaci telefonního seznamu s mobilem se vyplatí zvolit produkt Phoneman 2.88 od společnosti Zenobyte. Umožní vám došlé SMS v Psionu archivovat, číst a psát, přičemž samotné provedení zdaleka přesahuje možnosti standardní aplikace Email, vhodné především pro správu elektronické pošty. "Telefonní muž" přitom nabídne i spoustu dalších funkcí, sloužících k maximálnímu využití možností mobilu. Můžete zjistit detailní informace o daném přístroji (velikost/počet paměťových pozic, síla přijímaného signálu, stav baterie, IMEI,…), složit si vlastní vyzváněcí melodii, popřípadě vytvořit logo operátora. Majitele Nokií pak ještě potěší schopnost odesílat textovky doplněné vhodným obrázkem.

Naopak pro přístup k e-mailům se vyplatí zachovat věrnost aplikaci Email. Dosud totiž neexistuje software, který by ji překonal. Do jisté míry připomíná program MS Outlook Express. Nabízí intuitivní ovládání a podporu několika poštovních účtů, přičemž se umí snadno synchronizovat s počítačem. Můžete tedy mít svou poštu všude tam, kde ji právě potřebujete.

Připojení

Samotné připojení k internetu je poměrně jednoduché. Základem jsou aktivované datové služby, nejlépe u EuroTelu, neboť jenom tak využijete rychlého přenosu pomocí technologie HSCSD. Drobné komplikace však Psionu způsobí při prvním nastavování absence přihlašovacího jména a hesla (EuroTel od svých zákazníků nevyžaduje login). V ovládacích panelech (položka internet) totiž musíte zaškrtnout ruční přihlášení, jinak bude Psion vytrvale vyžadovat zadání nepotřebných údajů. Zbývající parametry už nastavíte bez nejmenších problémů. Teď už nezbývá než spustit Operu, na mobilu zapnout infračervený port a vyplout na vlnách internetu.

Zkoušeli jsme se připojovat v různou denní dobu na různých místech Čech, přičemž v naprosté většině případů byla data přenášena maximální možnou rychlostí 14,4:43,2 kbps (odchozí:příchozí data). Hřál nás přitom i fakt, že vše bylo za stejnou cenu jako při využití jediného hovorového kanálu s rychlostí 14,4 kbps (u ostatních operátorů pak 9,6 kbps).

Dobrá volba

Zvolená kombinace přístrojů, tedy mobilního telefonu Nokia 6210 a Psion Revo Plus, se v průběhu testování jevila jako zcela ideální. Napsat delší text nečinilo sebemenší problémy, spravovat několik e-mailových účtů bylo také poměrně snadné, obdobně i přístup k internetu. V prvních okamžicích však může působit drobné problémy zvyknout si na displej nesrovnatelně menší než obrazovka monitoru. Proti řešení v podobě notebooku však hovoří i nezanedbatelný rozdíl v ceně. U testované sestavy si totiž vystačíte s 12 tisíci korun za Nokii 6210 a 23 200 Kč za Psion Revo Plus.