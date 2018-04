Pořiďte si GSM bránu - čím se řídit díl druhý

Nabídkové katalogy dealerů telekomunikační techniky obsahují rozličné produkty, u nichž se v krátkých poznámkách dočítáme jejich základní vlastnosti popř. nadstandardní parametry. Ne vždy je ovšem jasné, zda-li vychválená specifika jsou v náš prospěch a požadovaná suma odpovídá skutečné hodnotě zařízení. Přeochotný prodavač se povětšinou snaží prodat to nejdražší zboží z momentálních skladových zásob nebo argumentuje podřadnými funkcemi. Projděme si proto všechna provedení GSM bran, s nimiž se můžete setkat, a předejít tak zklamání z nevhodné investice.

Digitální nebo analogová?

Bez nadsázky lze říci, že jediné, co mají všechny brány společné je digitální vstup v podobě mobilní sítě. Vše ostatní může být zcela individuální. V zásadě rozeznáváme dvě základní kategorie lišící se zpracováním signálu a tím tedy i výstupním rozhraním. Absolutně nejrozšířenějším, jak z hlediska prodaných kusů, tak pestrosti nabídky je analogové provedení, které můžeme připodobnit k běžné telefonní lince. Kromě relativně nízké ceny se vyznačuje jednoduchou instalací, spočívající s trochou nadsázky v zasunutí kabelu do příslušného konektoru. Svými vlastnostmi nejlépe vyhovuje v místech, kde je očekáváno pouze zprostředkování hovoru, u lepších modelů i zpracování smsek. Za tímto účelem jsou vybaveny více než dostatečně. Většina disponuje vysíláním 16 kHz tarifikačních impulsů, s nimiž lze přibližně odhadnout provolanou sumu a setkáme se i s vylepšeným kódováním řeči EFR. Součástí každé brány by měla být regulace úrovně hlasitosti jak příchozího tak odchozího volání, ať už manuální či elektronická. V opačném případě nepůjde odladit situace, kdy hovor z mobilní sítě bude např. podstatně tišší než z telefonní linky a volající přitom bude muset oddalovat přístroj od sluchátka, aby nepřišel o sluch. Možná to vypadá jako nepodstatný detail, ale pokud není hlasitost zvládnuta, nastane spousta nepříjemných problémů.

Orientační cena analogové GSM brány: 10-30 tis. Kč v závislosti na provedení Do druhé kategorie řadíme brány, o nichž hovoříme jako o digitálních. Od svých analogových sester se liší právě digitálním výstupem odpovídajícím standardu euroISDN a jejich instalaci by měl provádět zkušenější uživatel obeznámený s možnostmi firemní ústředny. Nabízí se totiž dvě základní zapojení, kdy brána supluje pevnou linku (NT) nebo koncové zařízení (TE). Nejčastěji sice najde využití prvně jmenované, ale nelze ho brát jako dogma. Výrazný posun však přichází ve spektru podporovaných funkcí. Bezpochyby tou nejpříjemnější je identifikace volajícího, kdy u většiny bran (pozor, ne všech) získáte podobně jako u mobilních telefonů číslo dříve, než dojde k samotnému hovoru. Na této skutečnosti právě staví profesionální přístroje, které obdobně jako lepší pobočkové ústředny dokážou např. stálého zákazníka samočinně přepojit obchodníkovi. Stačí jen jeho telefonní číslo uložit do databáze a spojovatelce (recepční, asistentce, ...)ušetříte práci, neboť nebude muset zvedat všechny hovory z mobilní sítě. Další funkcí napomáhající efektivnímu zpracování hovorů může být provolba DISA, kdy volající uslyší uvítací hlášku s prosbou o zadání pobočky, s níž by rád hovořil. Pokud tak neučiní, bude po chvíli přepojen na spojovatelku. Vesměs se jedná o nahrazení přímé volby linky účastníka, neboť jak známo, u mobilních sítí nebylo myšleno na plnohodnotnou provolbu. Nárokovat si poslední tři číslice z šestimístného telefonního čísla by bylo příšerně drahé a navíc by rapidně klesla kapacita jedné předvolby. Lze říci, že je to mimo technickou realizaci. K dispozici jsou i funkce napomáhající podrobnému účtování uskutečněných hovorů. Pokud váš mobilní operátor podporuje funkci AoC (advice of charge), neboli posílání informací o ceně spojení, digitální brány tyto údaje postoupí dál. V opačném případě mohou sami tarifikační impulsy vysílat po naprogramovaných intervalech. Předesílám však, že ne každý přístroj to podporuje. Další, trochu nestandardní výbavou, je synchronizační vstup. Jak známo, digitální sítě jsou založeny na velmi přesném časování, kdy sebemenší posun i v řádu jednotek ms znamená problém. Připojíte-li k ústředně s euroISDN státní linkou digitální GSM bránu, bude nepředstavitelně obtížné přepojit hovor externího účastníka na mobil, neboť každé zařízení sice dodržuje rozpětí rámců, ale začalo chrlit svá data v rozdílný čas. Právě proto je maximálně výhodné státní linku propojit s branou. Domnívám se proto, že kupovat bránu bez možnosti této synchronizace není zcela taktické.