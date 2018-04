Pořiďte si blikající klávesnici pro Nokii 33xx

Připadá vám Nokie 3310 nebo 3330 nudná, všední, okoukaná i přesto, že si kupujete každý týden nový kryt a měníte vyzváněcí melodii a logo operátora na displeji? Potom potřebujete blikající podložku pod klávesnici. Přinejmenším několik týdnů, než se tento doplněk rozšíří mezi ostatní majitele Nokií 33xx, pak budete se svým mobilem budit oprávněnou pozornost.

Podložka je vyrobena z plastové fólie, na které jsou blikající diody. Ty blikají červeně nebo zeleně. Napájecí konektor se připojuje mezi baterii a bateriový konektor v mobilu. Instalace je poměrně jednoduchá a zvládne ji každý majitel Nokie 33xx. Diody na podložce začnou blikat vždy při zapínání nebo vypínání mobilu a u příchozích a odchozích textovek a hovorů. Tedy vždy, když mobil komunikuje se sítí GSM.

K instalaci blikací podložky nepotřebujete žádnou pomůcku – snad až na obyčejnou tužku, pokud máte méně šikovné prsty. Před instalací blikající podložky musíte sundat oba kryty Nokie 33xx a vyjmout baterii.

Plíšky napájecího konektoru musíte protáhnout pod drátky bateriového konektoru v mobilu. Potom je prsty nebo tužkou ohnete tak, aby se vodivá plocha dotýkala kontaktů přímo na baterii. Dejte si pozor na správnou polarizaci – když zapojíte kontakty obráceně, po vložení baterie nebudou diody blikat, ale začnou se zahřívat a typicky zapáchat – podobně jako elektrický spotřebič při zkratu. Správně má být napájecí konektor blikací podložky zapojen tak, aby samotná podložka ležela při pohledu na zadní stranu mobilu nalevo od telefonu.

Mobil obraťte přední stranou nahoru spolu s podložkou, kterou položíte do předního krytu přesně na klávesnici. Protáhněte všechny výstupky v krytu otvory v blikací podložce. Elektronické součástky na podložce by měly být nyní skryty – dotýkat by se měly vnitřní strany krytu. Potom vezměte mobil a nasaďte jej do předního krytu. Podle našich zkušeností je tento postup pohodlnější než nasazení krytu na tělo mobilu.

Teď už jenom opatrně vložte do mobilu baterii – tak, aby se kontakty napájecího konektoru blikací podložky neuvolnily. Pokud jste vše udělali správně, měla by se klávesnice rozblikat. Je možné také vložit baterii ještě před nasazením předního krytu (tím zafixujete napájecí konektor plošky), případně upevnit napájecí konektor podložky až po nasazení předního krytu, ale námi popisovaný postup se nám osvědčil nejlépe. Teď už zbývá jenom nasadit zadní kryt, zapnout mobil a jít se honem někomu pochlubit s blikající klávesnicí. Praktický efekt totiž blikání nemá – při hovoru jej neuvidíte (máte mobil u ucha); snad by vás blikání mohlo upozornit na textovku při vypnutém zvonění. Jen při čtení textové zprávy vás možná bude blikání rušit.

Cena blikající podložky pod klávesnici se pohybuje okolo 500 korun včetně DPH. Podložka se zatím prodává pouze v provedení pro Nokie 3310 a 3330, ale dá se očekávat, že se v blízké době objeví podložky i pro jiné mobily Nokia, které mají výměnné přední kryty – tedy především Nokia 3210. Takže chcete-li se svou Nokií odlišit od ostatních, potom si blikající podložku rozhodně kupte.