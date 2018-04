Poražte lorda ohnivých démonů a zahrajte si na chemika v Toxic Balls (Hry do kapsy 133)

Novinky a aktualizace

Toxic Balls

V nové akční hře Toxic Balls od firmy Beiks využijete takřka všechny své znalosti z chemie a fyziky. Cílem této akční střílečky je totiž se svým hrdinou neutralizovat nebezpečné toxické koule.

Hra je obohacena o perfektní 16-ti bitovou grafiku, zvuky a tvrdší hudbu. Stojí $10.00.

Treasures of the Mind

Autor John Howlett vydal nový titul z řady interaktivních elektronických knih, jehož děj bude záviset jen a jen na vás. Znovu se dostanete do říše plné fantasie, čar a kouzel, ve které se vžijete do role mladého pomocníka ohnivého čaroděje z Lansparu a budete se snažit porazit lorda všech ohnivých démonů, abyste získali slávu a bohatství. Je tedy jasné, že ve vašem příběhu nebude nouze o nejrůznější nebezpečí a že si musíte důkladně promyslet každý svůj krok!

Hra stojí $7.99, spustíte ji na Palm OS 3.2> a demoverzi stáhnete ZDE .

Space Invaders

Máme tu opět další zpracování legendy Space Invaders pro PalmOS od firmy GameZone Project . Cíl a princip hry jistě netřeba připomínat. Se svojí super vyzbrojenou vesmírnou raketou musíte prostě odvrátit útok zlých marťanů na naší rodnou planetu Zemi.

Co potěší, je mnohem přitažlivější grafika než u ostatních zpracování a detailní animace. Hra je spustitelná na Palm OS 5.0> a Pocket PC 2002/2003. Stojí $9.99.

ActiveBall

Nový přírůstek do žánru arkanoidů přináší firma Activekitten . Už podle obrázku lze soudit, že firma připravila velmi kvalitní a svižnou grafiku. Nechybějí ani různé bonusy, spousty úrovní a stereo zvuky.

Hru spustíte na Pocket PC 2002/2003 s ARM a XScale procesory a s volnými 8 MB paměti.

ActiveBall je za poplatek $14.95.





Bowling Master

Bowlingů vychází za poslední dobu mraky. Už jsme měli bowling pro Sony Ericssony, Palm OS, a dnes si představíme novinku z tohoto žánru i pro Pocket PC.

Hra obsahuje všechny atributy kvalitního bowlingu: 3 herní režimy, 2 stupně obtížnosti a detailní grafiku se zvuky. Ovšem co činí hru ještě famóznější, je multiplayer, nikoliv v režimu Hot Seat, ale ten, který "jede" pod Bluetooth.

Hra stojí $14.95 a výrobcem je firma DigYs .

PokerOne

Fanoušci snad nejznámější hazardní karetní hry poker a majitelé smartphonů mohou vyzkoušet nový PokerOne od firmy PhoneTag Software .

Hra se příjemně ovládá. Nabízí klasické sázení žetony, pěknou grafiku a dostatek zábavy (pokud vás baví karty).

PokerOne stojí $9.99.

Aktuálně

Žhavá 3D nadílka pro Symbian

Firma Synergenix vydala trojici 3D graficky prošpikovaných her: Anarchy Boxing 3D, Fatal Arena 3D a Joe's Treasure Quest 3D.

První dva zmiňované tituly se řadí do žánru bojových her - klasického boxu a fantasy bojovky ve stylu Mortal Combat. Poslední gameska je velice zajímavou 3D plošinovkou, kde bude hlavním prvkem hopsání z plošiny na plošinu, zneškodňování nepřátel a sbírání všelijakých předmětů.

Všechny hry běží na Nokiích řady S60 a Sony Ericssonech P800/P900. Jsou bohužel bez demoverze a k rozhodnutí o jejich nákupu vás mohou nalákat opravdu šťavnaté screenshoty :-).

MicroCircuit

Zábavná logická hra MicroCircuit od firmy Viex Games , kterou jsme vám představovali v Hrách do kapsy 128 , je nyní k dostání i pro Pocket PC za poplatek $7.95.

Owen´s Monster Truck

Druhá předělávka, tentokrát pro MS Smartphone, se týká závodní 3D hry Owen´s Monster Truck s auty 4x4, o níž si můžete více přečíst ZDE . Výrobcem je firma OmniG Software a stojí $15.95.

Klasika

My Dark Side

Závěr čísla opět završujeme rubrikou Klasika, ve které si dnes představíme poněkud drastickou hru, která podle autora slouží k odreagování od stresu či zapomenutí poslední jobovky. Předem upozorňujeme, abyste si svůj palm vybavili fólií.

Cílem hry je během libovolného času a bez dalších omezení pomocí stylusu (můžete vyzkoušet i prst) rozmačkat chudáky brouky lezoucí po vašem displeji. Po úspěšné likvidaci se vás hra zeptá, jak se cítíte. S odpovědí, že již lépe, se ukončuje program, ovšem pokud odpovíte záporně, hrajete znovu.