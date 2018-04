Poraďte si navzájem na Mobil.cz v rubrice FAQ

Na stránkách Mobil.cz ožívá stará známá idea „národ sobě“, a to v podobě sekce FAQ (Frequently asked questions – často kladené dotazy). V přehledné podobě si tady mohou čtenáři navzájem radit v otázkách mobilních telefonů, například jak zprovoznit některou z funkcí přístroje, kde sehnat zajímavé příslušenství nebo co dělat s nefungujícím softwarem. Vy, kteří nevíte, pište otázky, a vy, kteří víte, odpovězte. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoci vy. Jednou týdně do této sekce zavítají také redaktoři Mobil.cz a pokusí se pomoci těm, kterým otázku nezodpověděl někdo jiný.

Stránku FAQ najdete na adrese http://mobil.idnes.cz/404.asp, odkaz je také na hlavní stránce vlevo v okně s jednotlivými rubrikami. Sekce je dělena na oddíly podle značek telefonů, což by mělo výrazně usnadnit orientaci a hledání. Přímo z této stránky můžete zamířit rovnou do formuláře pro zadání otázky. Je dobré být při kladení otázky přihlášen na stránky Mobil.cz, neboť v takovém případě je k vašemu dotazu přiřazeno vaše jméno a elektronická adresa. Na tu vám bude v momentě, kdy někdo zodpoví váš dotaz, text odpovědi poslán. Ihned se tedy dozvíte, když někdo na váš dotaz zareaguje.

Vždy jednou týdně se na tyto stránky vrhne jeden z redaktorů Mobil.cz a pokusí se zodpovědět otázky, na které nikdo ze čtenářů nereagoval. Přesto některé složité a komplexní otázky mohou v systému zůstat déle, neboť jejich zodpovězení bude chtít nějaký čas pátrání.

Výpis jednotlivých otázek je řazen chronologicky, u každé se nabízí možnost na ni odpovědět nebo kontaktovat zadavatele. V každé sekci také naleznete odkaz umožňující vložení další otázky.

Až budete vstupovat na stránky FAQ, pamatujte, že platí stejná pravidla jako v diskuzích – žádná sprostá slova. To, že někdo neví, jak u Nokie 6110 vstoupit do menu, neznamená, že je to retardované hovádko. Prostě jen nezná tak dobře mobilní telefony. A ostatně od toho tu sekce FAQ je – aby lidé, kteří mají s telefony nějaký problém, mohli svou potíž snadno vyřešit.

Hodně štěstí při hledání otázek a odpovědí v sekci FAQ a přejeme vám, ať se vždy všechno dozvíte.