Poradíme vám, kdy je výhodné přejít na eurotarif

1. Co to vlastně je eurotarif? Termín eurotarif se vžil pro sazebník telefonních služeb, kterým Evropská unie začala regulovat ceny volání v rámci 27 zemí Evropské unie. Každý operátor si ale tento tarif může pojmenovat po svém – u T-Mobile se jmenuje Roamingové zvýhodnění EU, u Vodafonu pak Vodafone World (EU) a u O2 je to jednoduše O2 Eurotarif.