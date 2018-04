Poradíme vám, jak volat rodině a známým nejlevněji

Komunikaci v rodině změnily mobilní telefony jako málokterý lidský technologický výdobytek. Starší lidé se dokonce obávají, že děti dnes téměř nekomunikují a dávají přednost elektronickým zařízením.

“Mladí dnes sice méně komunikují v rodině, ale o to více se baví mezi sebou, a to v daleko větším rozsahu,” říká k tomu psychiatr Cyril Höschl pro týdeník Ekonom. Kromě toho, že mobily změnily tradiční rodinnou komunikaci, výrazně rozšířily možnost kontroly a dosažitelnost jejích členů. Komunikace se tak jenom přesunula do jiných kanálů a byla svěřena mobilnímu telefonu. - více zde...

Mobilními telefony podle výzkumů občas i flirtujeme. Proto se vyplatí využít výhodnější komunikace mezi partnery. Po rozchodu pak nemusíte litovat tolika utracených peněz za komunikaci se svou polovičkou. - více zde...

O tom, že rodina, a uzavřenější skupiny, jsou důležité i pro operátory, se přesvědčíte nahlédnutím do jejich nabídky. Ta se snaží zvýhodnit volání v rámci rodin, přátel a nebo firemních partnerů. Každý na to jde trochu jinak, ale společně používají především systém zvýhodněného volání na vybraná čísla. Jaké možnosti u operátorů ještě najdete?

T-Mobile a jeho blízcí

T-Mobile spustil letos v únoru službou Moji blízcí. S tou si můžete volat až s pěti lidmi za zvýhodněnou cenu 2,26 korun za minutu. Stačí, když jednotlivá čísla členů skupiny převedete pod jednu osobu, což znamená pod jedno rodné nebo identifikační číslo. - více zde...

V takto vytvořené skupině si účastníci volají za zvýhodněnou sazbu automaticky a nemusí uvádět žádné speciální předčíslí. Skupina nebo rodina si může zvolit takový způsob vyúčtování, který jí vyhovuje – může být společné, vystavené na osobu, pod níž jsou jednotlivé smlouvy převedeny, či individuální pro každého účastníka.

Moji blízcí cena Aktivace - přidání člena skupiny 23,80 Měsíční paušál 46,41 Měsíční paušál pro partner SIM 0 Volání v rámci skupiny 2,26 Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Kromě Mých blízkých nabízí operátor ještě T-Mobile NEJ. Ten si můžete aktivovat pro jakékoliv číslo sítě T-Mobile. Aktivace je zdarma, stejně jako výběr prvního čísla. Za každou další změnu NEJ čísla zaplatíte 113 korun. Tato nabídka je určena pro předplacené karty, a volání na výhodnější číslo stojí 3,40 korun za minutu.

Eurotelu září hvězda bez hranic

Eurotel postavil svou službu Eurotel Star opravdu velkoryse. Narozdíl od konkurenčních operátorů si můžete vybrat jakékoliv číslo z jakékoliv české sítě a na něj pak budete volat s dvacetiprocentní slevou.

Dvacetiprocentní sleva na volání platí jak do mobilních, tak do pevných linek. Aktivovat si ji mohou jak majitelé předplacených karet, ale i zákazníci s paušálem. U zákazníků s paušálem je Star trochu výhodnější, protože sleva platí i na textovky a MMS. Změna vyvoleného čísla je jednou měsíčně bezplatná a každá další změna stojí 95 korun. - více zde...

Další možností je služba Eurotel Spolu, která vám umožní volat na dvě čísla v rámci operátorově sítě o čtvrtinu levněji . A to vše za měsíční poplatek 28,60 korun. Tarifní zákazníci mají levnější i SMS a MMS.

Oskar je svůj

Nejširší nabídku zvýhodněných čísel má Oskar. Moje Jednička, Moje Rodina a Moji nej… pokrývají široké spektrum potřeb jeho zákazníků. Všechny tři si můžete aktivovat k jakémukoliv tarifu Naplno a nebo Nové generace. Problém může vzniknout v tom, že tu samou podmínku musí splňovat i číslo, na které chcete volat levněji.

Je příjemné, že se vám toto zvýhodněné volání nezapočítává do volných minut, a tak můžete svému oblíbenci volat za necelé dvě koruny. Celkem vysoké jsou však startovací poplatky.

U služby Moje Jednička odevzdáte Oskarovi 238 korun za založení účtu pro vaší Jedničku. Služba Moje Rodina vás bude stát 119 korun. Poslední z nabídky je Moji Nej…. Tato nabídka nemá žádný zřizovací poplatek, ale zase musíte platit paušál necelých 24 korun. Získáte za to slevu ve výši 1,19 korun na minutovou sazbu pro volání na maximálně pět čísel.

S novinkou přišel operátor ve své letošní vánoční nabídce. Pro své nové Super Oskarty připravil zvýhodněné volání Program dvojka. Při jeho používání získáte volání na dvě vybraná čísla ze sítě Oskar za 2,38 korun. Aktivace programu je zdarma a změna čísel stojí 95,20 korun. - více zde...

* aktivace paušál cena/minuta počet čísel Moje Jednička 238 0 1,79 1 Moje Rodina 119 0 1,79 4 Moje Nej... 0 23,80 sleva 1,19/ minutu 5 Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH / Ceny volání platí jen na čísla v síti Oskar

Rodinné SIM karty? Proč ne

Spolu s tarify můžete zkusit i službu, se kterou získáte SIM kartu k tarifnímu programu navíc. Každý uživatel standardního tarifu může mít až tři další SIM karty. Tuto službu ale nabízí jen T-Mobile s Eurotelem.

T-Mobile tomu říká Happy Partner. Počet partnerských karet závisí na ceně měsíčního paušálu, který používáte. U těchto karet je nastaven tarif Happy Partner s měsíčním poplatkem 46 korun korun. K tomu dostanete ke každé kartě volání za ceny, které byste našli u levnějších předplacených karet a textovku za dvě koruny. Při nové aktivaci dostanete aktuálně padesát volných minut měsíčně na dobu šesti měsíců.

Happy Partner měsíční paušál 46,41 T-Mobile 4,17 T-Mobile Moji blízcí 2,26 cizí sítě 6,55 SMS 2,02 Ceny jsou včetně 19% DPH

Eurotel podobnou službu nazývá Tandem. V jeho rámci můžete také získat až tři další SIM karty k jedné smlouvě. Volání v rámci Tandem skupiny je zvýhodněno podle mateřského tarifu.

V tom nejlepším případě se dostanete na 1,79 korun za minutu a textové zprávy si mezi sebou můžete posílat za 1,19 korun. Na jednotlivé dceřinné karty můžete nastavit limit, a tak je Tandem karta ideální pro děti, začínající s mobilním telefonem.

Tandem A Tandem B Tandem C měsíční paušál 0 0 0 Eurotel -

špička / mimo špičku 5,95 / 3,57 5,95 / 3,57 5,95 / 3,57 v rámci Tandem skupiny

špička / mimo špičku 4,64 / 2,68 3,87 / 2,32 2,98 / 2,98 volání do ostatních sítí

špička / mimo špičku 7,14 / 5,95 7,14 / 5,95 7,14 / 5,95 SMS 2,38 2,38 2,38 SMS

v rámci Tandem skupiny 1,79 1,55 1,19 ceny jsou uvedeny v 19% DPH

Jednotlivé tarify Tandemu jsou závislé na základním tarifu. K tarifům Bronz dostanete Tandem A a dvě dceřinné SIM karty, k Silver a Gold už jsou karty tři a Tandem B. S nejvyššími tarify jako Platinum a Diamant získáte také tři karty, ale levnější volání v rámci Tandemu C.

Po výčtu možností, které vám operátorská nabídka skýtá, je na vás, jestli ji využijete nebo ne. Jisté je to, že za trochu aktivity a nepříjemných chvilke s administrativou při aktivaci jednotlivých služeb si můžete celkem jednoduše snížit účty za volání.

Jaké používáte služby pro zvýhodněné volání?