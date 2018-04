Poradíme vám, jak ovládat prezentaci na počítači chytrým telefonem

Jestliže v rámci zaměstnání nebo například studia často pracujete s nejrůznějšími prezentacemi a vaším úkolem je jejich efektivní předvedení, pak se vám již dozajista naskytlo několik problémů. Jednou z největších překážek je vymyšlení způsobu, jakým přecházet mezi jednotlivými snímky bez zbytečných časových prostojů.

Můžete mít ruku připravenou na mezerníku, můžete si koupit bezdrátový ovladač počítače. V dnešním článku si ale představíme mnohem jednodušší řešení. Pomocí aplikace PhonePoint, která je určená pro operační systém Symbian, lze totiž na dálku ovládat počítačovou prezentaci rychle a efektivně, a to přímo z mobilního telefonu.

Co k tomu potřebujeme?

Ovládání počítačové prezentace v programu Microsoft PowerPoint prostřednictvím programu PhonePoint probíhá na bázi bezdrátové technologie Bluetooth. Nejdůležitější podmínkou je tedy fakt, že váš mobilní telefon tento typ bezdrátového přenosu podporuje a zároveň má integrovaný operační systém Symbian.

Aby měl ale váš telefon s čím komunikovat, bezdrátové zařízení musí být i na druhé straně „vln“. Jestliže máte notebook, pak je možné, že má technologii Bluetooth zabudovanou přímo v sobě. Pokud však vlastníte osobní počítač nebo funkčně méně vybavený notebook, můžete chybějící technologii vyřešit zakoupením speciálního bezdrátového adaptéru. Jejich standardní cena se v současnosti pohybuje přibližně od dvou do pěti set korun.

Instalujeme program

Jelikož program PhonePoint slouží pro komunikaci mezi počítačem a mobilním telefonem, skládá se také ze dvou částí – z aplikace pro operační systém Symbian a programu, který je třeba nainstalovat přímo do počítače. Počítačová instalace probíhá naprosto shodně s jinými programy. V závěru jen stačí uvést, zda vlastníte mobilní telefon s operačním systémem Symbian S60 první, druhé nebo třetí edice.





Stejně tak i nahrávání samotného souboru aplikace do mobilního telefonu se ničím neliší od ostatních programů. Jednoduše ho z počítače přehrajete například prostřednictvím datového kabelu, infračerveného portu nebo technologie Bluetooth a spustíte instalaci.

Na první pohled

Hned po spuštění aplikace v mobilním telefonu je třeba přístroj spárovat s počítačem, tedy zadat na obou přístrojích identický kód, aby nedošlo k nežádanému připojení cizího zařízení. To lze provést po vstupu do nabídky Select PC. Nezapomeňte však na to, že již při této činnosti musí být zapnutý program i na počítači. Jakmile se obě zařízení rozpoznají, máte téměř vyhráno. Následně stačí jen otevřít požadovanou prezentaci a začít ji ovládat na klávesnici telefonu.





Ovládáme prezentaci

Hlavní menu aplikace, která má velikost pouze sedmdesát kilobajtů, se skládá ze čtyř nabídek. Těmi jsou First Slide (návrat na začátek prezentace), Reset Timer (vynulování měřiče času, po kterou běží prezentace), Open Presentation (spustí prezentaci) a již zmiňovaná položka Select PC (nastavení bezdrátového spojení s počítačem). Základní obrazovka programu je složena ze tří okének. V prvním a zároveň největším se zobrazuje číslování jednotlivých snímků a také jejich názvy. Jakmile na počítači otevřeme prezentaci a zároveň ji spustíme na mobilním telefonu, ve zbylých dvou spodních okénkách se začne měřit čas. Zatímco v jednom se počítá celkový čas od spuštění prezentace, ve druhém můžeme spatřit, jak dlouho již máme otevřený aktuální snímek.





Pokud autor prezentace uložil k danému snímku i skrytou poznámku, zobrazí se v levém horním rohu displeje ikonka s písmenem N. Tuto poznámku je možné prohlédnout přímo na telefonu po stisknutí tlačítka s křížkem. Snímky lze přepínat pomocí šipek na klávesnici mobilu. Jednotlivé přechody jsou plynulé; jakmile odešlete požadavek z mobilu, počítač prakticky během sekundy reaguje.

Hodnocení

Aplikace PhonePoint na tom po grafické stránce není nijak dobře. Veškerý design tvoří bílé rámce a jednobarevný font. Vzhled však není vlastností, pro kterou je tento program používán. Při našem testování jsme během ovládání prezentací nenarazili na žádný větší problém. Těžko říci, zda-li aplikace takového druhu využije větší množství uživatelů. Pro ty, kdo však často pracují s programem Microsoft PowerPoint, je to velmi kvalitní nástroj k celkovému zefektivnění prezentace.

Odradit může jen poněkud vysoká cena. Ta je v současnosti necelých dvacet amerických dolarů, tedy v přepočtu asi čtyři sta českých korun. Je sice pravda, že existují i freeware programy pro ovládání prezentací v počítači (například ControlFreak), ale ty nejsou podporovány příliš velkým množstvím přístrojů. Na trhu jsou však nabízeny i dražší – například ImageExpo pro promítání displeje na obrazovku počítače (tedy i s možností klasické prezentace) stojí sto Eur. Uživatelé však k přímé koupi programu PhonePoint nuceni nejsou. Výrobce nabízí ke stažení demoverzi zdarma, a tak si může udělat každý představu, jestli nalezne aplikace tohoto druhu využití i u něj.