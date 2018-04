Poradíme, jak ochránit telefon před zvědavou přítelkyní i šéfem

Ve zprávách uložených v mobilním telefonu se dá často najít poklad. Čas od času si lze přečíst, jak zapomenutá SMS od milenky či milence přispěla k rozpadu manželství. Daleko závažnější ale může být únik důvěrných firemních informací třeba z ukradeného telefonu. Stále větší procento firem proto na firemních telefonech vyžaduje různé způsoby zabezpečení. Mnohdy se ale může hodit i pro soukromé použití.

Co umí Black & White

Poměrně efektivní nástroj nabízí původní český program Black & White, který je určen pro telefony s operačním systémem Symbian. Podle informací na stránkách telefon podporuje systém S60 2nd a 3rd Edition, program ale bez problémů funguje i na dotykových telefonech 5th Edition. Jen samozřejmě přijdete o klávesy zrychlující ovládání (např. stisk hvězdičky pro rychlý přístup k programu). Instalace programu je naprosto bezproblémová, program běží ve skrytém režimu, takže není vidět mezi spuštěnými programy v telefonu. Správci programů (např. Y-Task) ho ale odhalí.

Program nabízí v podstatě dva režimy práce – automaticky skrývá hovory a zprávy z předem definovaného čísla nebo čísel (White List), a také automaticky odmítá hovory, a maže zprávy z čísel uvedených na Black Listu. Slabinou programu je, že si prozatím neporadí s e-maily a MMS zprávami. Nepříliš korektně se chová i v případech, kdy využíváte nějaký program pro práci se SMS. Například SMS Preview tak zprávu zobrazí, ale jakmile zmizí z náhledu, v telefonu už ji běžným způsobem nenajdete.

Když je partner moc zvědavý

V případech, kdy opravdu potřebujete před partnerem něco utajit, může vás prozradit i přehnaná snaha. Samozřejmě, každý z telefonů lze zablokovat a nastavit tak, aby pokaždé vyžadoval speciální kód. Jenže když si najednou z ničeho nic začnete zamykat telefon, můžete naopak zavdat příčinu k dalšímu pátrání. Z tohoto pohledu je Black & White opravdu elegantním řešením, lze ho totiž nastavit tak, aby se spouštěl se spuštěním telefonu. Pak se program skryje.

Když vám zavolá někdo uvedený na White Listu, můžete hovor přijmout. Pokud ho ale nepřijmete, neobjeví se mezi zmeškanými hovory v normálním protokolu hovorů. Stejně tak se toto číslo (či kontakt) neobjevuje ve volaných či přijatých číslech. "Neviditelné" jsou i SMS. Takže pokud se někdo dostane k vašemu telefonu, vše vypadá naprosto korektně. Nic nenaznačuje, že se telefon něco snaží utajit.

Všechny informace o hovorech a zprávách z čísel na White Listu pak najdete v osobním trezoru, tedy v rozhraní aplikace. K tomu se dostanete jen po zadání kódu. Zde jsou kontakty přehledně rozčleněny, podobně jako v klasickém protokolu telefonu. Stejně tak okamžitě vidíte, kolik máte z "bílých" kontaktů zpráv, a samozřejmě hovorů. Ochrana se aplikuje přirozeně i na odeslané zprávy, na které při "důsledném mazání" řada uživatelů pozapomíná. V nejnovější verzi 1.5 už byla dotažena i ochrana doručenek, což byla dříve trochu slabina.

Poměrně chytré je, že se telefon při zařazení osoby na White List zeptá, jestli chcete schovat i předchozí konverzaci. To se může hodit třeba v případech, kdy ještě vaše asistentka byla opravdu jen asistentkou, případně když ten blonďák z vedlejší kanceláře byl pouhým kolegou. V telefonu tak může klidně zůstat informace o schůzce, či pozvánka na poradu.

Zbavte se otrapů

Poměrně šikovná je i funkce Black Listu, ten se umí automaticky postarat o volání či zprávy, kterými se nechcete zabývat. V menu lze přitom nastavit, jestli se zprávy a informace o hovorech mají rovnou mazat, nebo jen odmítnout a zůstat v telefonu. Kromě ochrany před dotěrnými zraky umí tedy ochránit i před obtěžujícími telefonáty či SMS. Jednoduše stačí zadat číslo na Black List, a máte klid. Hovor jednou zazvoní, a pak je automaticky odmítnut. SMS jednoduše nedorazí.

Klid za pár korun

Aplikace Black & White je placená, na druhou stranu cena 490 Kč není nijak přehnaná. A pokud si chcete udržet klid, určitě to není velký problém. Ze stránek výrobce si lze stáhnout sedmidenní zkušební verzi, která po tuto dobu funguje zcela bez omezení. Než se rozhodnete k nákupu, můžete ji tedy pořádně vyzkoušet.

K dokonalosti aplikaci přece jen něco chybí, nicméně vývoj stále probíhá, a drobná vylepšení se objevují velmi často. Do budoucna by se měli vývojáři zaměřit na ochranu MMS a e-mailů, rozhodně by nebylo od věci umožnit ochranu i některých souborů (fotek), třeba z paměťové karty. Pravdou ale je, že na obojí již programy existují.

Jinak je Black & White poměrně solidní prográmek, který dělá přesně to, co slibuje. Ocenění si zaslouží především to, že funguje opravdu nenápadně. Nic tak nenapoví, že v telefonu je něco, co chcete skrýt před zvědavými zraky okolí. Ve srovnání s některými freewarovými programy, které jsme měli možnost v redakci vyzkoušet, hodnotíme poměrně vysoko i stabilitu. Navíc po spuštění programu jsme na testovacích telefonech prakticky nezaznamenali snížení výkonu či zpomalení.