Populární QWERTY Nokia má vylepšeného následovníka

Ze tří novinek, které dnes Nokia představila při příležitosti veletrhu CommunicAsia, se asi největšího úspěchu dočká dotykový smartphone 5530 XpressMusic. Tomu se věnujeme v samostatném článku – čtěte zde. Pro mnoho zákazníků ale bude mnohem zajímavější nový model E72. Sice od něj nelze čekat cokoliv revolučního, ale to nové, co přináší, jej činní velmi atraktivním.

Nokia E72 - smartphone s QWERTY klávesnicí

Nokia E72 jako by z oka vypadla modelu E71. Naše první domněnka z prezentace výrobce se potvrdila okamžitě, když jsme si vzali telefon do ruky. Bez přímého srovnání si lze nový model s tím stávajícím snadno splést. Základní tvary jsou identické a i klávesnice, nejdůležitější součást přístroje, vypadá na první pohled stejně.

Při bližším pohledu jsme odhalili jinak rozmístěné kontextové a funkční klávesy. Ale je to změna vpravdě kosmetická, rozvržení a velikost kláves zůstalo zachováno. V alfanumerické části se změnila jen spodní řada kláves. Menší je nyní mezerník a po jeho bocích přibylo po jedné klávese na každé straně. Klávesnice je velmi povedená, díky vystouplému tvaru jednotlivých tlačítek téměř nedochází k překlepům. To jsme ostatně chválili již v recenzi původního modelu E72.

Výraznou změnou ale prošla navigační klávesa. Na pohled to opět není téměř znát, ale rozdíl je markantní. Místo klasického mechanického tlačítka, které nemuselo svou (ne)přesností každému vyhovovat, přišla nyní Nokia s optickým ovládacím prvkem. Po něm se jezdí prstem jako myší po stole. Podobné řešení rozhodně není nikterak inovativní, mnoho výrobců jej používá již dlouho. Ale u Nokie má premiéru právě u nového modelu.

Optická navigační klávesa nás přesvědčila svou přesností. Bez ohledu na to, jestli byl telefon položený na stole, nebo jsme jej drželi v ruce, optická klávesa vždy poskytla naprosto přesný výsledek. Stačí lehké posouvání prstu přes klávesu a kurzor míří přesně tam, kam budete chtít.

Další významnou inovací je zabudování 5 Mpix fotoaparátu místo snímače s rozlišením 3,2 megapixelu u předchozího modelu. Je jasné, že Nokia chtěla v tomto případě vyjít vstříc všem, kteří potřebují primárně pracovní mobil, ale občas potřebují plnou multimediální výbavu. To platí i pro další výbavu telefonu, která zahrnuje tradiční navigaci nebo hudební přehrávač.

Z dalších inovací stojí za zmínku nová verze programu Quickoffice (5.3), díky které si telefon poradí s i s dokumenty formátu Microsoft Office 2007. Navíc nás potěšila rychlost, s jakou telefon spouštěl tuto i jiné aplikace a jak rychle dokázal otevřít uložené dokumenty. Z trochu jiného soudku je pak možnost rychlé aktivace svítilny stiskem mezerníku na klávesnici.

V našich končinách vcelku nedůležitá inovace spočívá v podpoře rychlých dat HSDPA až do rychlosti 10,2 Mbit/s. Na rozvinutých trzích se ale zákazníci mohou těšit na opravdu rychlý internet v mobilu. Na závěr zpět k obalu. Ten je stejně pohledný, jako tomu bylo u předchozího modelu E72, ale místo zářivě lesklého kovu přišla matnější povrchová úprava. Je to jistě decentnější a praktičtější na údržbu, ale telefon je méně výrazný, než tomu je u předchozí Nokie E71.

Nokia E72 se začne prodávat na přelomu září a října. Pokud se do té doby nestane nic zásadního s kurzem koruny, tak by se novinka měla začít prodávat za zhruba 11 000 korun včetně daně. To je podobná částka, na které startoval i model E71 koncem loňského léta.

Nokia E72 technické parametry:

Rozměry: 114 x 58 x 10 milimetrů

Hmotnost: 128 gramů

UMTS 850/1900/2100 MHz

HSDPA 10,2 Mbps

HSUPA 2 Mbps

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE

Symbian S60 3.2.3

Displej: QVGA; 16 milionů barev; 2,4 palce

Fotoaparát: pět megapixelů

Videonahrávky: VGA

Wi-Fi 802.11 b/g

Hudební přehrávač

FM rádio

Audio konektor 3,5 mm

Vestavěná paměť: 250 MB

Paměťové karty: microSDHC (až 16 GB; 4 GB v balení)

Bluetooth 2.0 EDR (A2DP)

USB 2.0

A-GPS

Kompas

Nokia Maps

E-mail: Mail for Exchange; IBM Lotus Notes Traveler; Nokia Messaging

Optický joystick

Baterie: 1500 mAh

Výdrž na příjmu: GSM 126 dní/3G 22 dní

Hovorový čas: GSM 12,5 hodiny/3G 6 hodin

Barvy: Zodium Black; Metal Grey; Topaz Brown

Nokia 3710 fold - dámské véčko

Třetí novinkou Nokie ze Singapuru je véčko 3710 fold. Kdyby tomu bylo tak před čtyřmi pěti lety, bylo by toto véčko v obležení místních novinářů. Jenže doba se výrazně změnila a véčka skomírají i ve svých zaslíbených zemích asijského kontinentu. U telefonu bylo volno, všichni novináři se mačkali u modelu 5530 XpressMusic. Přitom novinka má jistě co nabídnout, jen to prostě není dotykový model nebo vysouvací mobil, které jsou dnes nejpopulárnější.

Především dámské véčko patří do střední třídy. Z prezentace se zdálo velmi malé, ve skutečnosti je to naopak poměrně velký mobil, který v rozevřeném stavu může posloužit i jako plácačka proti obtížnému hmyzu.

Jak je u stylových modelů obvyklé, nabídne výrobce novinku v několika barevných variantách. Tmavou lze považovat za unisexovou, růžová a švestková jsou vyloženě dámské. K tomu přispívají i grafické vzory na horním krytu telefonu. Přístroj má dva displeje, vnější monochromatický, hlavní barevný se slušným rozlišením.

Výbava není špatná, telefon podporuje sítě 3G, má navigaci a 3,2 megapixelový fotoaparát. To vše za přijatelných 4500 korun. Pro případné zájemce je však mnohem horší zprávou, že se teelfon začne prodávat až před koncem roku. Možná z toho důvodu vystavené vzorky nebyly zcela funkční a nemohl i jsme si tak detailně prohlédnout inovované uživatelské rozhraní platformy S40.

Nokia 3710 fold technické parametry: