Populární iPhone na černé listině: dělníci bez peněz, zato s otravou

Jedním z argumentů uvedených na letáku je, že 300 000 Číňanů dostane za svoji práci na iPhonu méně než 10 dolarů denně (v přepočtu měsíční mzda asi 3 300 korun) . Pokud vás to pohoršuje a chcete kvůli tomu produkt odsoudit, nesměli byste pak ovšem pít ani čaj, jelikož plat jeho sběračů je ještě nižší. Nebo jíst čokoládu, protože sběr kakaových bobů také není placen právě královsky.

Na poli elektroniky jsou tyto údaje špatně dostupné. Vzhledem k tomu, že hodně společností si nechává vyrábět celé telefony nebo alespoň komponenty v Číně či Indii, nelze si o platech dělníků dělat iluze. A připomeňme si, že firma Foxconn, která loni neblaze proslula sérií sebevražd dělníků kvůli otřesným pracovním podmínkám, nedodává produkty jen firmě Apple, ale například i Nokii, Dellu nebo Sony.

iPhone v ekologických souvislostech, zdroj blog.geekaphone.com

Dále se na letáku dočteme, že součástky na iPhone k sobě před "splynutím" do oblíbeného telefonu putují z Velké Británie, Německa, Japonska, USA, Číny, Tchaj-wanu a Jižní Koreje. V tomto ohledu je pravda, že iPhone patří mezi nejnáročnější telefony na trhu. Však také celých osm procent emisí, které jsou kvůli iPhonu vypuštěny do ovzduší, má na svědomí právě doprava. Nejnáročnější, s 57 procenty, je samozřejmě výroba. Emisí je podle letáku na každý telefon 45 kilogramů, myšleno zřejmě za rok. Ve srovnání s obyčejnou žárovkou, která jich za rok vyprodukuje 500 kg, je to ale málo.

Když se všechny iPhony koupené v roce 2010 jedenkrát nabijí, spotřebují tolik energie, která by živila normální žárovku 357 let. Spotřeba za celý rok nabíjení všech těchto telefonů odpovídá zhruba běžnému ročnímu provozu všech žárovek ve městě velikosti Brna.

Další fakta se týkají recyklace telefonů. Méně než 10 procent všech iPhonů je recyklováno. V porovnání s trhem České republiky je to pořád poměrně velké číslo. Zde se ze všech telefonů dostane k recyklaci pouze okolo jednoho procenta.

Dále je připomínána aféra, při které se 49 pracovníků otrávilo při výrobě iPhonů. Jak jsme psali dříve, k otravám došlo v souvislosti s firmou Apple i v jiné jejich továrně.