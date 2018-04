Poprázdninové drbání našich operátorů

Prázdniny uplynuly jak voda, škola a jiné pracovní radovánky opět volají - co se vlastně přes prázdniny u našich operátorů událo? Věru, toho podstatného bylo málo - velké marketingové akce typu Mobil za 1 Kc (nehledejte v tom hacek) měly malý háček v relativní výběhovosti Motoroly d160 a tak patrně nejlepší nabídkou se stala nabídka EuroTelu a jeho Siemens S8 za 98 Kč v rámci oslav EuroTel GSM Global sítě.

Oba operátoři bezesporu valnou většinu novinek chystají na Invex a o prázdninách si dali klid marketingových zbraní. Přesto jsou věci, které stojí za zaznamenání: Paegas po několika odkladech v létě spustil několik stovek nových BTSek, což zachránilo poměrně zoufalou situaci v několika oblastech, zejména pak v Praze.

Přesto je spravedlivé říci, že co se signálu a kvality hovorů týče, má v Praze EuroTel stále navrch - samozřejmě bráno z laického pohledu počtu uskutečněných spojení, spojení rozpadlých a spojení, které skončily v hlasové schránce, ačkoliv cílový telefon vykazoval přítomnost sítě Paegas. Je sice hezké, že ČTÚ licenci potvrdila oběma operátorům, ale tak už to bývá - jeden na tom musí být hůře a přes všechno, co Paegas prohlašuje o budování sítě systémem network definition, se zdá taktika EuroTelu být pro zákazníka lepší - zatím stále alespoň v Praze přináší svoje ovoce. Nevím, jak vy, ale já poslední týden v Praze pozoruji v centru malý problém - telefon vykazuje signál sítě Paegas, ale při volání na něj běžíme na záznamník. Jak se tomu říká? Overload...

V pondělí jsme měli setkání s panem Colin Bendall, šéfem české Motoroly ECID - tedy divize mobilních sítí u nás, firmy zodpovědné za výstavbu části sítě GSM pro RadioMobil. Samozřejmě většina otázek padla právě směrem k síti Paegas. Potěšující zprávou je, že Motorola bude montovat zejména v Praze poměrně solidní množství mikrocell ještě do konce roku, někde již mikrocelly namontovány jsou. Nepříjemné zejména u Paegasu totiž je nevysoké indoor pokrytí vnitřích prostor - a právě těch klasicky venkovních prostor je v Praze málo, signál je problematický především v úzkých či členitých ulicích. A to je povětšinou správná úloha pro mikrocelly.

Je vám mikrocella příliš velká? V září bude slavnostně spuštěna první pikocella a to v hotelu Imperial. Co to je pikocella? V podstatě malá BTSka, velikostí podobná dvěma minitowerům, kterou - jednoduše řečeno - někam posadíte, dáte do zásuvky a máte vykrytou kancelář, nebo krámek. Výhodou pikocell bude nízká překryvnost a kolize frekvencí, nízký dosah (řádově desítky metrů) a tedy do jisté míry její soukromost - hodí se samozřejmě pro instalaci do správních, úředních či firemních budov, hotelů a vůbec objektů, kde chcete mít signál i v míse na záchodě.

Nu, snad to Paegasu v Praze pomůže - právě indoor pokrytí je to, po čem se v Praze nejvíce zákazníci pídí.

Podrbali jsme trochu RadioMobil a aby to nebylo EuroTelu líto, vrhneme se zase na něj. EuroTel se přes prázdniny vyhnul dramatickým změnám typu "pevné přesměrování", které pro blaho svých klientů zavedl RadioMobil; vsadil spíše na konzervativnost a zdůrazňování vlastní dokonalosti. Plakáty s připomínkou dvouletých oslav sítě GSM vykonaly své a prodej aktivací EuroTelu se podle hlášení dealerů dostal dosti vysoko nad prodej aktivací Paegasu. To je solidní úspěch, ještě nedávno tomu bylo jinak.

U EuroTelu tomu pomáhá solidní dotovaný nabídka. S8, konstrukčně totožná se Siemens S6 (jen s vyšší výdrží, to je to podstatné) za 98 Kč byla opravdu dobrou nabídkou, za kterou zastarávající d160 pokulhávala. Poruchový Philips Diga už tak zajímavým lákadlem nebyl, ale i on si ve své cenové kategorii u Paegasu těžko hledal statného konkurenta - snad jen GA628 za 999 Kč v nabídce Paegasu.

EuroTel se ale také chystá na svoji dotovací akci mobilního telefonu za 1 Kč. Na předvánoční trh hodlá vrhnout za tuto cenu zbrusu nový kousek z dílny Siemensů - jaký, to vám neprozradím, nechte se překvapit. Nicméně se Siemens u EuroTelu slušně zabydluje.

Nové služby? Inu, něco se chystá. Jenže o čem bychom psali na Invexu, kdybychom to všechno prozradili ihned? Jediným vás ale uklidním - tarifikace podle GSM Phase 2 se nechystá.