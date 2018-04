Popovídejte si skoro zadarmo (recenze Agile Messengeru 3.0)

Mobilní data budou operátorům přinášet stále větší zisky. Podle nejnovější studie agentury Strategy Analytics porostou příjmy z těchto služeb z 61 miliard dolarů v tomto roce na celkem 189 milard dolarů v roce 2009. V současné době si operátoři i vývojáři celého světa lámou hlavu s tím, jak bude vypadat konkrétní aplikace, která rostoucí příjmy z mobilních datových služeb nastartuje.

Není velkým překvapením, že 80% provozu 3G sítě Foma mobilního operátora NTT DoCoMo vytváří zatím klasické připojení internetu. Mnohem větší zisk mohou přitom operátorům poskytnout zprávy nejrůznějšího charakteru. Například za 1 MB přenesených dat může operátor inkasovat v průměru 1 dolar, pokud se bude jednat o hovor, nebo 1000 dolarů, pokud se bude jednat o zprávy SMS. Právě klasické textové zprávy jsou natolik předražené, že budou dominovat i v roce 2009, protože z celkových příjmů za přenesená data ukrojí podle Strategy Analytics celkem 28%.

Celosvětové příjmy ze zpráv. Zdroj: Analysys Research Limited

O slovo se stále častěji hlásí multimediální zprávy, kterým zatím brání v masovém rozvoji vysoká cena. Podle Strategy Analytics budou obrázkové zprávy generovat v roce 2009 7 % příjmu z mobilních datových služeb, video zprávy 4 % a mobilní e-mail 5 %. Další zajímavou aplikací jsou nejrůznější Instant Messengery (IM), které představují velmi přirozenou formu komunikace. Významnou úlohu může pro mobilní data hrát paradoxně hlas. Konkrétním řešením přenosu hlasu po datové síti je služba Push to Talk. Ta přináší na mobilní telefony funkce klasické vysílačky.

Agile Messanger 3.0 - Push to Talk pro každého

Na internetu se objevila zajímavá aplikace Agile Messenger 3.0, která spojuje funkce Instant Messengeru a Push to Talk v jediný, dobře fungující celek. Donedávna bylo možné stáhnout Agile Messanger 2.01, který fungoval jako klasický IM s možností využívat kontakty z ICQ, AOL, MSN, Yahoo!, QQ a Wireless Vilage. Kromě klasického psaní umožňovala i starší verze zasílání obrázků. Nová verze ovšem zahrnuje také podporu služby Push to Talk.

Jak to funguje?

Nejdříve je třeba zaregistrovat se pro používání některého IM. Pokud již máte registraci dávno za sebou, nic vám v používání Push to Talk nebrání. Rozhraní Agile Messengeru vypadá jako klasický IM. Po stažení a snadném nainstalování aplikace si zvolíte, jaký komunikační kanál budete používat (v našem případě ICQ, ale je možné použít i několik naráz). Ve spodní liště je třeba vybrat přístupový bod na internet, a pak už stačí stisknout Connect.

Do první záložky se během několika vteřin načte váš kontakt list. Přes Options si samozřejmě můžete přidávat uživatele další. Pokud chcete zahájit komunikaci, kliknete na některý kontakt. V nové záložce se objeví dialogové okno, ve kterém se zobrazuje probíhající konverzace. Při stisknutí navigační klávesy (symbol reproduktoru uprostřed) se začne nahrávat záznam. V okamžiku, kdy tlačítko uvolníte, se hlasový záznam odešle. Vše je jednoduché a rychlé.

Druhá strana nemusí mít program nainstalovaný

Po odeslání zprávy mohou nastat dva případy. Pokud má cílový uživatel nainstalovanou nejnovější verzi Agile Messangeru, záznam se mu může podle nastavení programu automaticky přehrát, nebo počká na potvrzení přijetí.

Co když cílová osoba Agile Messenger 3.0 nemá? Taková varianta je velmi pravděpodobná a výrobce na ní myslel také. V dialogovém okně cílového IM se zobrazí link na adresu, kde se zpráva přehraje. Jedná se o WAV soubor a k přehrání dojde přímo z internetu - stačí reproduktory. Kvalita zvuku je horší než v případě GSM hovoru, ale kromě malého šumu je záznamu perfektně rozumět. Přehrávaná zpráva nám kvalitou připomínala záznam nahraný starším magnetofonem.

Na přijatý záznam může uživatel odpovědět dalším hlasovým záznamem (pouze z mobilu), nebo může jednoduše odepsat. Hlasové záznamy samozřejmě dochází se zpožděním, které je ovlivněné kvalitou datové sítě. Přes GPRS se nejdelší zpoždění pohybovalo na hranici 10 vteřin, ale v průměru zpráva dorazila za 2-3 vteřiny. To není mnoho a rychlost nás popravdě i trochu překvapila. Větší překážku pro pohodlné používání způsobuje velký kontakt list. Pokud máte kontaktů mnoho, budete se muset smířit s tím, že bude IM chodit velmi pomalu.

Hlasová zpráva dorazí do počítače jako odkaz na stránky výrobce.

Co to stojí?

Nový Agile Messenger vypadá velmi profesionálně a nabízí i unikátní funkci Push to Talk. Je trochu překvapení, že tento produkt je volně ke stažení ze stránek výrobce. Nejzajímavější jsou podobné programy pro uživatele neomezených internetových paušálů, díky kterým je samotná komunikace zdarma. Pro ty ostatní představuje záznam o délce 15 vteřin přibližně 30 kB dat.

V jednoduchém rozhraní se záznam přehraje - stačí reproduktory. Doručenou zprávu si můžete přehrát několikrát.

Při ceně 0,06 Kč/KB by vás tedy vyšla jedna patnáctivteřinová zpráva na 1,80 Kč. To není ve srovnání s cenou SMS málo, na druhou stranu dokážete během patnácti vteřin sdělit mnohem více informací, než kolik se vejde do 160 znaků. Standardní minuta monologu by v takovém případě vyšla na 5,40 Kč, což pro většinu uživatelů nepředstavuje žádnou úsporu.

Jaké telefony lze použít?

Nastavení přístupového bodu na internet Eurotel Název přístupového bodu:

Eurotel Internet

tarifní APN: internet

předplacenky APN: gointernet Oskar Název přístupového bodu:

Oskar Internet

tarifní APN: internet

předplacenky APN: ointernet T-Mobile Název přístupového bodu:

T-Mobile Internet

APN: internet.t-mobile.cz

Testování probíhalo na telefonech Nokia 6600. V tuto chvíli je Agile Messenger k dispozici pro tyto mobilní telefony:

Nokia 7650, 3650, 7610, 6620, 6600, 6260, N-Gage

Sony Ericsson P800,P900

Siemens SX1

Beta verze programu pro zařízení s OS Windows Smartphone a Windows Pocket PC

Má to smysl?

Pro majitele neomezených datových paušálů představuje Agile Messenger zajímavou alternativu, jak snížit účty za telefon. Limitující faktor je samozřejmě skutečnost, že druhá strana musí používat některý Instant Messenger.

Během testování jsme zjistili, že bez problémů může probíhat komunikace ve stylu jeden u počítače píše - druhý u telefonu mluví. Namluvit vzkaz je samozřejmě rychlejší a pohodlnější než psát jej na malé klávesnici a v praxi jsme si na tento způsob komunikace rychle zvykli. Pokud tedy vlastníte GPRS tarif a používáte Instant Messenger, doporučujeme Agile Messenger vyzkoušet. Když vás Push to Talk nechytí, alespoň si užijete s telefonem trochu zábavy.

