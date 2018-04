Popis zapojení konektoru SIEMENS S10

něco je shodné i pro S6

Jestli tomu nerozumíte, nešťourejte do toho - za škody neručím !!!

Zde je update, který jsme obdrželi od dalšího čtenáře:

Vazeny, prosim o uverejneni nasledujiciho zapojeni bez nutnosti externiho napajeni (rozpitval jsem vyvod od CPA, ktery skutecne chodi) na Mobil serveru pro vsechny zajemce:

Antenni vyvod samostatny pro Siemens S10:

spojit pin 7-9

odpor 2k4 mezi pin 11-14

Vlada Strasa privat.rony@post.cz

za tento článek děkujeme našemu čtenáři Radomíru Drápalovi

pohled ze spodní stranu telefonu

1. (+) Sem připojit dobíjení 4,75V (i S6) max. 8V - nevyzkoušeno, hádám že velikost napětí ovlivňuje rychlost a dobíjení

2. ?

3. ?

4. ?

5. - propojením 5 na 13 se taky zapíná portable HF, přitom se taky odpojí vnitřní anténa - zároveň musí být spojeno 14 na 16

6.

7. ANT. - propojením 7 na 15 se zapne vstup pro ext. anténu - vnitřní anténa se odpojí - musí být připojeno napájení na 1 a 15

8. - propojením na 1 se zapne osvětlení displeje (i S6) - fungovalo mi to pouze v HF sadě

9. ?

10.SPEAKER - výstup audio (i S6)

11. ?

12. MIC - vstup ext. mikrofonu (i S6)

13. ???? - zajímavý pin, propojením na 1 se zapne těžká HF a odpojí vnitřní ant., ale musí být propojeno ještě 7 na 9 a 8 na 1, samozřejmě taky musí být přivedeno napájení (i S6)

14. GND AUDIO ???? - buď je to druhá audio zem, nebo nějaký řídící pin - v port. HF musí být spojen na 16 jinak to nefunguje (original zapojení), v těžké HF zase nesmí být propojen na 16 jinak to nefunguje ! (i S6)

15. (-) GND - zem pro dobíjení, odtud se uzemňují různé řídící piny (i S6)

16. GND AUDIO - určitě, je použita v portable i těžké HF (i S6)

Praktické zkušenosti:

Zapojení portable HF S10 (i S6) - propojit 5 na 13 a 14 na 16. Spojené 14 a 16 tvoří společný vývod pro mikrofon - pin 12 a slucátko - pin 10. V tomto zapojení je zřejmě zvýšená citlivost mikrofonního vstupu - pokud byl přiveden signál z mikrofonního výstupu těžké HF, byl hovor pro druhou stranu (tedy toho, komu jsem na zkoušku zavolal) naprosto nesrozumitelný, přestože já jsem ho slyšel jasně. Při připojení přímo samotného mikrofonu byla srozumitelnost normální.

Pozn. Při hovoru s použitím této HF svítí na displeji telefonu symbol sluchátek.

Zapojení těžké HF (je to HF do Cl napaječe s mikrofonem na konektoru do telefonu a reproduktorem v tělese Cl zástrčky, pro S10 upraveno) - propojit 1 na 13, 1 na 8 a 7 na 9. Připojit napájení (original 4,75V) na 1(+) a 15(-). Připojit mikrofon na 12 a reproduktor na 10(přes zesilovač, ne napřímo!!!). Pin 16 je GND audio společná pro mikrofon i reproduktor. Ideální je upravit pro S10 HF z S6 - má shodné napájení a hlavně stejný konektor - pozor, je otočený o 180 stupňů, takže je použitelný pouze samostatný konektor, ne např. držák pro S6 s dobíjením a ant. výstupem, to je doufám jasné. Já jsem použil výrobek HAMA "MOBIL HANDS FREE + FME" pro SIEMENS S6, kde stačí rozpojit 5-7 a spojit 7-9 a otočit mikrofon dopředu. Tato verze má vývod na ext. anténu a vnitřní anténu v telefonu odpojí!

Pozn. Při hovoru s použitím této HF svítí na displeji telefonu symbol reproduktoru.