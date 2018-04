Popis programu Slownik, přehled vydaných článků o zkušenostech s PDA a mnoho dalšího (Palmare 27. týden)

období pondělí 3. července - pátek 8. července

pondělí

Slovníky pro kapesní zařízení (5.) - Slownik

Slovníky potřebuje ke své práci skoro každý, od studentů po technické pracovníky. Proto postupně vznikla celá řada aplikací a slovníkových databází a tak je poměrně těžké si vybrat. Nejznámější česko-cokoliv slovníky si proto postupně představíme.

úterý

Dlouhodobé zkušenosti s PDA - přehled doposud vydaných článků

Přinášíme vám přehled doposud vydaných zkušeností s kapesními počítači. Najdete mezi nimi například popis dlouhodobého užívání Tungstenů T1 či E, Zire 31 a 72, Dellu Axim X5, ale i zařízení Cassiopea BE 300 či "staříků" Visor Deluxe a Palm M125.

čtvrtek

P2P klient Symella, hra Sudoku či telefonní BigBen (Programy pro Symbian)

Další přehled programů pro Symbian je zde. Symella je P2P klient zdarma, který umožní stahovat MP3 soubory přímo do vašeho telefonu. ZScreenCapture zachytí obsah vaší obrazovky, s MobliSudoku si zase můžete zahrát populární logickou hru.

pátek

Zničte všechny mimozemšťany, smlsněte si na ovoci nebo si postavte ze slov pyramidu (Hry do kapsy 151)

V druhém prázdninovém čísle Her do kapsy vám přineseme tradiční souhrn všech novinek pro vaše PDA, v němž si představíme další betaverzi očekávané strategie Pocket UFO, nové dvě letecké střílečky pro MS Smartphone a také se pokocháme novými screenshoty z připravovaného pokračování RPG Arvale.