Popis firmware 05 FR pro SIEMENS S10

Pod vlivem pochvalných příspěvků v různých diskusích jsem jako majitel jedné z prvních S-desítek neodolal, využil příležitosti a nechal si provést upgrade firmware svého telefonu na verzi 05 FR. Po počátečním ohromení novými funkcemi a následných zkušeností z provozu jsem ale využil další příležitosti a nechal si nahrát verzi o číslo nižší - 04 (1BA7FFFFFFFFFFFFA300 8FF2). Následující popis je určen všem, kteří uvažují o upgrade. Pokud má někdo jiné funkce, budu rád, když se mi ozve.

Verzi firmware zjistíte následovně: *#06# - objeví se IMEI, pak stisknout levé funkční tlačítko a zobrazí se číslo firmware - do verze 04 to funguje jenom když v telefonu není SIM karta.

Změny ve verzi 05 oproti verzi 04 a nižším:

Vyzvánění

- umí zapnout vyzvánění i pro textové zprávy (stejně jako pro příchozí hovory).

- přibyla melodie 0 - krátké pípnutí Zprávy

- navíc položky "stav zprávy" (při zapnutí je každá odeslaná SMS po doručení potvrzena ze střediska SMS zvláštní zprávou) a "odpověď servisu" (????). Nastavení přijímaných informací má zvláštní menu (skoro stejné jako u verze 4 - přibyla navíc položka "INDEX") Přesměrování

- stejné jako V.4 Blokování

v podstatě stejné, omezeny možnosti ochrany telefonu na "Proti zlodějům" (V.4 má místo toho položku "Vazba na SIM" a v ní "Proti zlodějům", "Nelze měnit síť", Service P.-zamk." a "Firemní blokov". Položka "zamknutí tlač." nyní automaticky zamyká klávesnici (za 2 minuty od posledního stisku tlačítka) Služby GSM

-navíc položka "skupiny uživatelů" (nastavení uzavřené skupiny) Čas, poplatky

-navíc položka "Celkem" ( nastaví počítání času a poplatků buď pro odchozí i příchozí hovory (zap.), nebo jenom odchozí hovory ( vyp.) Jazyk

-ubylo jazyků, zůstala angličtina, němčina, čeština, polština a maďarština Nastaveni

- sdružuje ve verzi 4 samostatné položky 8( "použití v autě") a 9 ("nastavení"). Přibyla položka "náhlavní souprava" a v ní "automat. příjem" (vyp./zap.)

Bohužel při všech těch změnách k lepšímu jaksi zmizely dvě funkce které předchzí verze zvládaly - dříve bylo možné vypnout vyzvánění příchozího hovoru (nad levým funkčním tlačítkem bylo "vyzv.vyp." - teď je tam "odmítn."). A za druhé, když odmítnu příchozí hovor (buď levým funkčním tlačítkem nebo červeným sluchátkem), nezůstane po něm ani stopa - dřív zůstala nad pravým funkčním tlačítkem ikona telefonu a po jeho stisknutí jsem mohl hned volat zpátky (navíc se volající číslo zapsalo do ztracených volání).

Pokud chcete mít na svém telefonu logo Paegas, upgrade vám asi nepomůže - logo jsem viděl pouze na nových telefonech s FW 05 přímo z výroby - je to speciální verze pro RadioMobil. Jinak verze 05 snížila význam funkčních tlačítek - pro příchozí hovor nyní mají fukci odmítnout/přijmout stejně jako tlačítka s červeným a zeleným sluchátkem. Při pohybu v menu zůstalo levé tlačítko pro nahoru/dolů, pravé je nyní nadepsáno "vybrat" a pro návrat o úroveň výše slouží červené sluchátko (krátký stisk, dlouhým stiskem telefon vyskočí do základního stavu-název sítě na displeji). A abych nezapomněl - manuál samozřejmě stále popisuje telefon do FW 04.

Upgrade provádí servisní středisko Siemensu, Římská 4, Praha, tel.02/24199423. Stojí to 300,-, odblokování 500,- (bez pár halířů). Ale je to bez záruky, jsou k tomu poměrně nepřístupni.