Popis C-BUSu telefonu Dancall

Dancall má implementovány AT příkazy pro práci se SMS zprávami, tak jak předepisuje norma GSM 07.05 (ETS 300 58). Potíž je pouze v tom, že přístroj sám neobsahuje obvody rozhraní HW modemu, takže AT příkazy je třeba zadávat pomocí protokolu a řídící sběrnice C-BUS, kterou má telefon vyvedenu na systémový konektor. Na této jednodrátové sběrnici probíhá obousměrná komunikace z i do telefonu sériově, rychlostí 9600bps, s osmi datovými bity a jedním stopbitem a bez využití paritního zabezpečení. Úroveň H značí logickou jedničku, úroveň L logickou nulu a bytem s hodnotou 0xA5 se označuje přepnutí z jednoho směru komunikace na druhý. Tento byte vyšle na sběrnici vždy to zařízení, které končí svoji relaci, a dává ji tak k dispozici protistraně, od které očekává reakci. Komunikace samotná probíhá v paketech proměnlivé délky zabezpečených podélnou paritou, osmibitovým kontrolním součtem získaným logickou operací XOR přes všechny byte paketu. Tento kontrolní součet je vysílán jako poslední v paketu, za ním pak následuje už jen přepínací byte s hodnotou 0xA5. Jestliže tento kontrolní byte neodpovídá obsahu paketu, je paket příslušnou komunikující stranou jednoduše ignorován. A očekává-li některá z komunikujících stran odpověď, která z nějakého důvodu nepřichází, zopakuje poslední paket ještě dvakrát i s výše uvedeným přepínacím bytem 0xA5. Následující tabulka ukazuje, jak pakety s AT příkazy vyslanými do telefonu vypadají:

definice směru? definice směru? třída paketu? ?? délka paketu-1 (ATpříkaz) kontrolní XOR 0xA5 0x34 0x19 0x3c 0x68 LENGHT DATA CHK SUM 0xa5 0x34 0x19 0x3c 0x68 0x0e 0x00,0x41 0x54,0x2b 0x43,0x4d 0x47,0x4c 0x3d,0x22 0x41,0x4c 0x4c,0x22 0x0d AT+CMGL=“ALL“ 0x3d 0xa5

Tam, kde je u popisky otazník ,si nejsme jisti významem, avšak po C-BUSu mohou putovat i pakety s jinou hlavičkou. Mohou obsahovat například údaje o kódu SIMlocku a podobně. Tyto pakety nesou v hlavičce na místě "třída paketu" jiné hodnoty. Pokud byste někdo experimentoval a našel další pakety a příkazy, dejte o sobě vědět a o vašich výsledcích přirozeně také.

Paket z telefonu do vnějšího zařízení vypadá velice podobně, pouze prvé dva byte jsou posílány v opačném pořadí a změní se hodnota u třetího byte v hlavičce:

definice směru? definice směru? třída paketu? ?? délka datové části paketu-1 DATA (AT příkaz) kontrolní XOR 0xA5 0x19 0x34 0x3e 0x68 0x05 0x00,0x4f 0x4b,0x0d 0x0a,0x00 OK 0x7d 0xa5