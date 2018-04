Popis a aktivace Zápisníku

Zapisovat poznámky nebo zprávy do Vašeho PalmPilota. Za pomocí programu PalmPilot Desktop (aplikace na PC) a programu HotSync (pro synchronizaci dat mezi PalmPilotem a PC] můžete přes schránku přanášet své poznámky do běžných textových editorů, určených pro PC. Např. do MS Wordu nebo Lotus AmiPro. S výhodou lze např. tuto aplikaci použít pro zápis poznámek z pracovních porad. Jednoduchým přetažením přes schránku PC dostanete své poznámky do Wordu. Nyní zbývá jen jednoduchá úprava pomocí předdefinovaných stylů a zápis je připraven pro distribuci zůčastněným. Rychle vkládat telefonní čísla z Adresáře do Vašich poznámek.

U PalmPilota nedochází ke spouštění aplikací. Je to způsobeno tím, že všechny aplikace jsou v PalmPilotovi stále aktivní a Vy se mezi nimi, tlačítky nebo pomocí tužky, pouze přepínáte.



Je tedy možné zapisovat úkoly do aplikace Úkoly a mezi tím např. vyhledat v Zápisníku jiné informace, vztahující se k právě vytvářenému úkolu.



Aktivujete-li výše popsaným postupem aplikaci Zápisník, nevybere se žádná poznámka.

Toto platí rovněž tehdy, pokud se přepnete například z Kalkulačky zpět do Zápisníku.

Vypnete-li PalmPilota v aplikaci Zápisník a opětovně jej zapnete, ukazatel zůstane na té poznámce, ve které jste vypli PalmPilota.

Pokud jste Zápisník aktivovali jak bylo popsáno výše, může se Vám stát, že se Vám na displeji neobjeví potřebné poznámky. Je to způsobeno tím, že aktivační tlačítko pro spuštění Zápisníku má ještě jednu funkci. Opětovným stlačením aktivačního tlačítka Zápisník se totiž dá přepínat mezi jednotlivými kategoriemi, do kterých máte rozdělené své poznámky.



Můžete tedy pokračovat tak, že mačkáte aktivační tlačítko tak dlouho, dokud se Vám v pravém horním rohu neobjeví potřebná kategorie nebo chcete-li zobrazit všechny poznámky, mačkejte aktivační tlačítko tak dlouho, dokud se neobjeví kategorie All. Pak se Vám na displeji zobrazí úkoly všechny.

Aplikace Zápisník, slouží pro psaní poznámek, které však nemají nic společného s poznámkami z aplikací Diář, Adresář nebo Úkoly.Aktivace se provádí jednoduše. Stačí na PalmPilotovi v pravém dolním rohu stisknout tlačítko, na němž je nakreslený list papíru odtržený z bloku s nakreslenou tužkou.Mohu z vlastní zkušenosti říci, žepři pracovních poradáchZaprvé je to netypické a zadruhé velmi praktické. Samozřejmě, že to vyžaduje určitý cvik a zručnost při psaní znaků Graffiti. Ale po cca 1 měsíci Vám to určitě půjde docela obstojně.Poznámky si zapisuji tak, ze jedna poznámka je jeden odstavec. Po přetažení dat z PalmPilota do PC (do aplikace PalmPilot Desktop) a přes schránku PC dostanu zápisky do Wordu. Ve Wordu mám nadefinovanou šablonu se styly odstavců. Když text poznámek "protáhnu" přes tyto styly, mám zápis z porady ve velmi slušné formě za několik málo minut.Naprosto stejné využití PalmPilota je možné např. při jednáních nebo pro zapsání podkladů pro pozdější zprávu ze služební cesty.