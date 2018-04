Popis a aktivace Kalkulačky

Počítat jednoduché matematické operace + - * /



Pozor Kalkulačka nerozlišuje přednost matematiských operandů

a tak Vám v klidu spočítá 3+3*3=18 , což je samozřejmě nesmysl.



Počítat s procenty. Umocňovat čísla samy sebou např. 3*3*3*3 nebo chcete-li 3 na čtvrtou . Počítat se zápornými čísly (musí být ve výpočtu zadány jako první). Počítat s konstatntami (musí být ve výpočtu zadány jako poslední). Využít jedné paměti pro uložení a zobrazení jakékoliv čísla. Při chybném zadání čísla je smazat a zadat nové. Smazat celý výpočet. Nechat si zobrazit průběh výpočtu jako na kalkulačce s páskou

U PalmPilota nedochází ke spouštění aplikací. Je to způsobeno tím, že všechny aplikace jsou v PalmPilotovi stále aktivní a Vy se mezi nimi, tlačítky nebo pomocí tužky, pouze přepínáte.



Je tedy možné zadávat čísla do kalkulačky a současně výsledky zapisovat např. do aplikace Zápisník.



+ - * /

Aplikace Kalkulačka slouží pro jednoduché výpočty bez složitých funkcí. Výsledky pak můžete přímo přenést do jiných aplikací jako jsou např. Zápisník nebo Úkoly. Bohužel tato aplikace není v příručce PalmPilota nějak obšírně popsána. Ne že by nedoznala změn. Jsou sice malé , ale přesto.Protože PalmPilot není vybaven číselnou klávesnicí jako jiné organizery, je kalkulačka přizpůsobena tak, že jednotlivá čísla jsou zobrazena na displeji PalmPilota. Pokud na ně ukážete tužkou, budeto to samé, jako byste zadali číslo z klávesnice.Pozor, čísla nejdou psát na plochu Graffiti.Aktivace se provádí jednoduše. Stačí na PalmPilotovi v oblasti Graffiti ikázat tužkou na tlačítko CALCULATOR, se zobrazenýmo znakyMohu z vlastní zkušenosti říci, že pokud chcete skutečně počítat složitější výpočty, je lepší si stáhnout z nějakého FTP serveru upgrade aplikace Kalkulačka. Existují různé varianty statistických kalkulaček nebo programovatelných.