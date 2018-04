Poperte se s mobilem ve stylu Mortal Combat

Bojové hry již z obrazovek počítačů téměř vymizely. Na konzolích je situace jiná, ale i v této oblasti začínají bojovky ustupovat. Logicky se pro zápasy muže proti muži nabízejí mobilní telefony. Vývojáři z Funmobile zkouší štěstí se svým Combat Fightingem. Hned na úvod musím říct, že to nebyla šťastná volba.

Grafické zpracování připomíná sportovní sérii Playman. I zde je kladen větší důraz na vtipnost, než na realističnost. Na rozdíl od střapatého panáčka, zde experiment nevyšel. Vzhled působí hranatým dojmem a komiksové bubliny s výrazy bolesti na tomto faktu vůbec nic nemění.

Zvuková část je příjemnější, ale i ona má své mouchy. Hudba v menu je zjevně inspirována typickými japonskými skladbami. K žánru to vcelku pasuje a působí jako jediná složka atmosféry. Škoda, že něco podobného není i při samotném boji. Jednoduché pípnutí při zásahu dojem spíše kazí.

Combat Fighting nabízí pouze jeden herní režim – turnaj. To by ani moc nevadilo, ale kvůli velmi nízkému počtu bojovníků hráči bolestivě ucítí absenci jiných modů. Válečníci jsou pouze čtyři, tři muži a jedna dívka. Jeden z pánů je neporazitelný. Není to reklama, pouze skutečnost. Jeho statistiky totiž hravě strčí do kapsy všechny soupeře dohromady, natožpak jednoho po druhém. Není divu, že se proti vám objeví až ve finálním duelu.

Nejhorší na hře je ovládání. Není sice nijak extrémně těžké na naučení, nebo chaotické. Je pouze netradiční. Standardní směrové klávesy zůstaly zachovány, ale úderům byla přiřazena tlačítka 3 a 9, resp. 1 a 7 (záleží jak jste postaveni vůči protivníkovi). Osobám s většími prsty dělá tedy značné problémy udeřit bez pohybu vpřed.

Kvůli větším nárokům na paměť se hra často zasekává i na vysloveně herních telefonech, což je posledním hřebíčkem do rakve tohoto produktu. Při prvním trhnutích většina hráčů maže hru a lituje útraty.

Funmobile se po skvělé hře Alien Attack tentokrát neprezentoval dokonalým dojmem. Combat Fighting není ztrátou času. Sám sebe jsem přesvědčoval silou vůle, abych se ke hře vůbec vrátil, nepočítám tedy, že by se někdo úmyslně trýznil jejím hraním.