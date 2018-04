Popelku Motorolu si našel hodně bohatý princ

Z prehistorie Motoroly Jak to všechno začalo Paulu Galvinovi, chicagskému podnikateli, se ve 20. letech minulého století zrovna moc nedařilo. Dvě jeho firmy zkrachovaly. S bratrem Josephem to ale nevzdali a začali s výrobou takzvaných eliminátorů baterií, které si dnes můžeme představit jako jakési adaptéry. Miniaturní firmička s názvem Galvin Manufacturing Corporation ale přežila krizi a začala s výrobou rozhlasových přijímačů do aut. Orientace na válku Autorádia šla na dračku, firma začala i s domácími přijímači. Když začala válka, bleskurychle se přizpůsobila výrobou moderních vysílaček na zakázku pro americkou armádu. Tento kontrakt jí pomohl vyšvihnout se na špici byznysu. Televize, pager a kosmonauti Firma rozšiřovala segmenty výroby. Jejich černobílé i barevné televizory byly levné, proto se velmi dobře prodávaly. V padesátých letech byla Motorola ve svém oboru již gigantem. V tuto dobu také představila pager, revoluci v dějinách mobilní komunikace. Motorola byla jedničkou ještě před nástupem mobilů, bez jejího transpondéru by Země ani neslyšela slova od Neila Armstronga o „malém kroku pro člověka, velkém skoku pro lidstvo“. První mobilní telefon V roce 1983 přišel přelom – přístroj Motorola DynaTAC 8000x, který zahájil mobilní komunikaci. Necelých 800 gramů těžký přístroj sice vydržel jen pár hodin pohotovostního stavu, ale i tak byl dlouhou dobu nepřekonán. Cena byla závratná, okolo 4 tisíc dolarů. Pro představu, průměrný měsíční plat byl v té době v USA asi čtvrtinový, tedy je to stejné, jako by dnes Čech dal za telefon přes 90 000 korun. Firma Nokia se se svým modelem Citran opozdila o několik let.