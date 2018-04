Pop-Up kalkulátory pro Palm/Piloty - Odskočte si

Palm je sice velmi univerzální a mocný, ale název článku nezavádí řeč na jakékoli potřeby tělesné, nýbrž duševní. Odskočením je míněno spuštění pomocného kalkulátoru z jakékoliv aplikace, ze které nechcete odcházet, neboť si potřebujete pouze provést nějaký drobný výpočet.

Znáte to. Pracujete třeba s databázovým programem (dále budu používat termín hlavní program) a ouha - potřebujete si propočítat jedno pole. To samé se vám často stane s diářovým programem, u textů a paradoxně i v tabulkáči. Řešení - ukončit aplikaci a (popř. přes nějaký launcher) přepnout se do vestavěné, či jiné kalkulačky - je zdlouhavé a zbytečné, zvláště jedná-li se opravdu jen o drobný, pomocný výpočet, který by neměl jinak narušit proud vašich myšlenek nad hlavním programem. Rovněž řešení přes různé SwitchHacky apod. není to pravé ořechové. Navíc bystě totiž někdy potřebovali při výpočtu vidět údaje z hlavní aplikace (neboť z nich se někdy výpočet skládá). Co s tím - nosit k Palmu přídavnou kalkulačku ?

Naštěstí existuje několik řešení, jsou docela elegantní a spočívají v schopnosti Palm spustit přes otevřenou aplikaci pomocné okno s jednoduchým kalkulátorem. V tomto krátkém testu představíme dva, které naše požadavky dle předchozího textu splňují:

Maličká kalkulačka (dříve s názvem MiniCalc) z kategorie freeware dodávaná v několika verzích lišících se rozložením tlačítek. Je vyvolávána přes DA launcher, který má (kvůli vynikajícím Svátkům) ve svých Pilotech jistě hodně uživatelů. Má základní aritmetické počty +,-,*,/, procenta a umí zkopírovat výsledek k využití v jiné aplikaci. Rovněž má jednu paměť.

Kalkulačka má velmi sympatickou schopnost být stylusem přetažena kamkoliv na obrazovce, přičemž poslední polohu si pamatuje. Můžete tak kalkulačku přitáhnout k políčkům v hlavní aplikaci, ze kterých provádíte výpočet, či je naopak tažením CalcCalcu odkrýt.

Rovněž můžete kliknutím na levý okraj ještě minimalizovat vzhled do zvláštního formátu, kdy se se vám ve třech řádcích zobrazí displej a dva řádky s tlačítky na vkládání funkcí (čísla nutno vkládat přes graffiti znaky). Při tomto formátu zobrazení máte přehled takřka o celé hlavní obrazovce, což může být leckdy neocenitelné.

Programu bych vytkl snad jen to, že nerespektuje priority operandů, takže po zadání 2+3*2 vám vrátí výsledek 10, místo správných 8.

PopCalc

Jeden ze souboru POP produktů Chorvata Božidara Bence, jehož stránku rozhodně doporučuji k prohlédnutí. Má k dispozici aritmetické operace +,-,/,* procenta a jednu paměť M. Pokud máte nainstalovánu MathLibrary, zvládne PopCalc i základní trigonometrické a exponenciální operace a tím může většině lidem kvalitně nahradit interní Calc aplikaci.

PopCalc vám ve své jediné menu položce umožní přepínat mezi základním zobrazením (podobným internímu Calc, či Parens), které zabere asi polovinu obrazovky, a zmenšeným zobrazením, které vás přepne zhruba do velikosti MiniCalcuDA.

Na rozdíl od CalcCalcDA nelze PopCalc přesouvat volně po obrazovce. Má však velmi přítulný design, se kterým se v základním zobrazení lépe pracuje. Taky se snadněji spouští nadefinovaným povelem (MiniCalc musíte spustit výběrem aplikace ve vyskakovacím DA menu)

V nové verzi 1.0 získáváte navíc ještě velké zobrazení pro "snadnější typování prsty", kteroužto rozmařilost, doufám, žádný uživatel Palmu nepáše....

Výhody Slabiny MiniCalc Velikost a cena Lze posouvat po obrazovce Minimalizované zobrazení Nemá exp. a trig. funkce Nemá výpočet procent V základním zobrazení malý PopCalc Lepší vybavení V základním vzhledu přehlednější Respektuje operandy Nelze posouvat po obrazovce Nelze úplně minimalizovat

CalcCalc PopCalc 0.95 Velikost kB 8 22 Cena -- 9.95 $ Výrobce Benc Aritm.funkce + - / * + - / * Trigonom.fce nemá ano Expon.fce nemá ano Paměť MC, MR, M+ MC, MR, M+ Procenta ne ano Tlačítko +- ano ano Mazání CE, C CE, C Respektuje priority operandů ne ano Funkce COPY ano ano Vyvolání Přes DA lze nastavit

Doporučení

Oba typy pop kalkulaček mají tolik odlišností, že je třeba zvážit účel využívání dle vašich specifických požadavků.

CalcCalc je mocný svojí schopností nepřekrývat hlavní obrazovku. Je malý a můžete jej ještě zmenšit a když přesto zakrývá nějaký údaj, ta jej jednoduše tažením přesunete jinam. Je ideální při výpočtech tvořených údaji hlavní aplikace.

PopCalc má zase pro práci user-friendly design, velikost tlačítek perfektně vyvažuje požadavek - aby to bylo malé, ale zároveň se do toho ještě dalo dobře trefit. Navíc svojí výbavou (zvláště ve srovnání s MathLib) převyšuje schopnost interní Calc aplikace a dá se použít jako její náhrada.

Určitým řešením může být instalace obou programů najednou a jejich využívání dle předchozích rad. Vzhledem k velikosti obou produktů by vám to nemělo vadit a platit stejně budete jen za PopCalc ...