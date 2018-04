Pomůže porno financovat 3G?

Ptáme-li se, co uživí rychlá mobilní data, překvapivě se dostaneme ke zjištění, že to možná bude pornografie. Stejně jako jsou na internetu sexuálně orientované stránky těmi nejnavštěvovanějšími, také rychlý datový přenos na mobilních telefonech třetí generace by mohl přinést největší výhody právě nejrůznějším pornoslužbám. Proto se i renomovaný operátor, jakým je hongkongský Hutchinson, zajímá o možnost nabízet v sítích třetí generace pornografický obsah. Hutchinson vlastní jednu z britských licencí na sítě UMTS, jejíž stavba je již dnes v plném proudu.

Podle londýnských Financial Times byl v nedávných dnech přijat do firmy nový člen vedení na pozici „head of adult services“, tedy vedoucí oddělení služeb pro dospělé. Mělo by jít o služby nabízející obrazový a videomateriál z oblasti tzv. soft-porna. Právě takový obsah by totiž byl něčím víc, než co nabídnou obyčejné telefony GSM, které nemají velké barevné displeje a nedisponují tak rychlým přenosem dat.

Na internetu se ovšem pornografie jen přiživila na růstu obrovského média, zatímco v případě UMTS by se operátorům nejvíce hodila přímo k přilákání lidí. Málokdo však bude ochoten investovat do přechodu na nové sítě (koupě telefonu, pořízení tarifu) jen proto, aby si mohl i ve vlaku listovat svými oblíbenými pornostránkami. Lze tedy předpokládat, že půjde jen o jeden z možných výdělků pro operátora, který může služby spojené se sexuálním materiálem zatížit speciální sazbou, podobně jako je to dnes s „horkými linkami“ 0906 (dříve 0609).

Hutchinson ostatně nepočítá s tím, že by sám nabízel obsah pornoslužeb. Pouze se při tvorbě aplikací spojí s některou zavedenou firmou. Při této spolupráci se bude Hutchinsonu hodit i zkušenost jeho dvacetiprocentního vlastníka, japonského operátora NTT DoCoMo, který již dlouho spolupracuje s nejrůznějšími firmami na tvorbě obsahu pro svůj systém mobilního internetu i-mode. Také placení bude snadné, neboť sítě třetí generace počítají s přehledným placením nejen operátorovi, ale i provozovateli obsahu a služeb.

Budem platit za mobilní sex?

Existuje však vážná námitka proti možnému úspěchu pornografie v oblasti mobilních telefonů 3G. Jejich výhoda - možnost připojit se kdekoliv, například v tramvaji, v parku nebo uprostřed náměstí - se v případě prohlížení pornovidea asi příliš nevyužije, neboť k takovým aktivitám člověk většinou vyhledává jisté soukromí.

Nejpřekvapivější na celé věci je zájem zavedeného operátora o nabízení pornografického obsahu. Na druhou stranu, účast solidní firmy na podobném projektu dává jisté záruky, že zabezpečení proti přístupu nezletilých osob k těmto službám bude patřičně zajištěno. Na rozdíl od anonymních serverů na internetu si totiž známý operátor nemůže dovolit jakýkoliv skandál. Také obsah by jistě byl pod ostrým dohledem a musel by udržovat jistou úroveň. Z toho vyplývá, že počet uživatelů by byl omezen nejen vyššími příjmy, ale i věkem a konec konců i zaměřením.

A přiznejme si upřímně, koho asi uživí několik virtuálních předražených nahých slečen?