POMOZTE NAJIT ukradený systém Discreet Logic EDIT*

za informaci vedoucí ke zpětnému získání systému nabízíme odměnu 10 000 Kč

Vážení přátelé,

žádáme Vás tímto o pomoc při nalezení ukradeného systému Discreet Logic EDIT* (Option 1 na kartě MATROX DigiSuite LE). Systém byl odcizen v noci z čtvrtka na patek dne 8. - 9. dubna 1999 ze studia společnosti Monroe Production, Praha, a to v následující konfiguraci:

stanice INTERGRAPH TDZ2000 GL2, 450Mhz, 128 MB RAM, 9GB HDD - sériové číslo H2T0Z1

digitalizační karta MATROX DIGISUITE LE sériové číslo A187634

diskové pole DISK RAID (sériové číslo boxu 474241, konfigurace 2x 9GB Baracuda ST31973LW)

střihový systém Discreet Logic EDIT* 4.0v option 1 sériové číslo 0802729474, dongle 0300009267

Informace o systému přijímáme jakoukoliv formou ve Visual Connection.

detaily a informace o případném úspěchu naleznete na strance http://www.visual.cz

Za pomoc předem děkujeme

team Visual Connection

Tomas Petru

MG department manager

Visual Connection

Kozacka 16

101 00 Praha 10

Czech Republic

tel: +420-2-71742111

fax: +420-2-71742112

email: petrut@visual.cz

http://www.visual.cz

http://tv.visual.cz

