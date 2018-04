Pomohou etiopským politikům textovky?

Jejich politici si před nedělními volbami vymysleli nový způsob předvolební kampaně, u něhož doufají, že se jim podaří zlomit ještě nerozhodnuté voliče. Používají k tomu ale mobilní telefony a informační SMS.

Last minute textové zprávy se snaží přesvědčit voliče, aby šli k volbám. "Je to poprvé, co se u nás využívá takový postup. Je to chytrá cesta, jak oslovit voliče," řekl mluvčí etiopské Národní volební komise pro agenturu Reuters.

Mladí to ale berou jinak. A spíš s humorem. Není jim moc jasné, nakolik může fungovat podobná kampaň, když většina ze sedmdesáti miliónů Etiopanů nikdy neměla mobilní telefon. "Jediné, co u nás před volbami opravdu funguje jsou televizní debaty," řekl čtyřiadvacetiletý Meseret Mulugeta."