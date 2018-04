Pomocníci pro editaci textu

Psavci, ale i ti ostatní uživatelé to znají - potřebujete rychle označit slovo, či odstavec v MemoPadu, přesunout položku v AddressBook, DateBook, či jiném formuláři, vybrat nápovědnou výplň vzorce v QuickSheetu atd. atd. atd.. My - všichni zvyklí na naše Wordy, WordPerfecty, T602, či jiné texťáky (abych na některé nezapomněl) očekáváme nějakou fintičku v podobě dvoj/trojkliku, která by nám tuhle otravnou práci zpříjemnila.

V základních interních aplikacích máme (jako obvykle) smůlu. Ale (opět jako obvykle) existují různé produkty různých firem, které ser snaží editaci textu maximálně usnadnit.

Pozor - tento článek není o všech pomocných programech, které se snaží nám zrychlit psaní. Existují různé specializované programy jako komplexní rozšíření interní Memo aplikace (MemoPlus apod.), na automatické doplňování textu (FastPhrase, LookDA, ale i T9), či různá netypická řešení a nápady na vkládání textu. Zaměření dnešního srovnávacího článečku je trošku užší - seznámíme vás s pomocnými utilitami (většinou hacky) na rychlé označování částí textu a jejich přesun/kopírování.

Select Hack

Nejjednodušší, nejlevnější, ale taky nejméně komplexní řešení. Select Hack umí v podstatě jen jednu věc, ale tu zato zvládá perfektně : označí dvojklikem slovo a trojklikem odstavec. Rychlost klikání lze nastavit ve třech stupních a celé řešení, které mnoha lidem může plně postačovat, stojí jen 5$.

Osobně mi na SelectHacku vadí jediná věc - a to, že neumí označit čtyřklikem celý text (ostatní programy to umějí), což někdy může chybět.

Magic Text

Magic Text je trošku atypický program - sestává vlastně ze dvou samostatných programů - hacku na editaci textu a správce plug-inů - jakýchsi modulů, které lze do MagicText přihrávat a které zvládají další funkce. Několik jich dostanete při nákupu software, další lze dokupovat.

MT Hack zvládne všechny klikací operace jako jeho další soupeři (dvoj, troj a čtyřklik). Hack lze používat i zcela samostatně bez správce plug-inů, nicméně zaplaceny máte oba programy. Kopírování, či přesun označené části textu je jednoduchý - tažením tužkou na požadované místo, přičemž přesouvaný text se zobrazuje schématicky jakýmsi rámečkem, což působí docela přehledně. Přepínání mezi Cut a Copy režimem lze nastavit (časová prodleva).

Magic Text je velmi solidní a stabilní. Vůbec nezpomaluje psaní textu, ani editaci. Práce s plug-iny je však poněkud těžkopádná a archaická a některé plug-iny je nutno dále dokupovat. Slabinou programu je i neschopnost zkopírovat/přesunout označený text mezi poli formuláře (např. v AddressBook apod.)

EVEdit

Produkt známé čínské firmy EVSoft už je komplexnějším řešením. Umí označovací operace jako MagicText s mnoha možnostmi nastavení a navíc umí přesunovat/kopírovat i mezi formulářovými položkami.

Kdykoliv při editaci lze vyvolat menu EVEdit (způsob vyvolání lze nastavit) a rázem máte k dispozici sadu mocných editačních nástrojů, které z vašeho Mema dělají solidnější textový editor - multiUndo funkci a vynikající funkce Find/Replace (které doporučuji k prozkoušení). V menu Clip je až 9 clipboardů s možností uzamčení obsahu. A položka Action skrývá známé možnosti Lower, Upper, Capital, umí vložit aktuální datum a čas a vložit vybraný text do uvozovek, či do závorek.

Program vám nabízí nastavitelné Graffiti Echo (jestli znáte TealEcho, tak něco podobného) a možnost kliknutí po každém vloženém znaku

Za to vše zaplatíte méně než za MagicText, program má však přes 50kB a občas mi způsobil reset Palm/Pilota (je ovšem pravda, že jsem neměl k dispozici registrovanou verzi programu a že existuje verze pro EVBase). Zpomalení při editaci, či mazání textu bylo vcelku zanedbatelné (vypnuté echo a klikání), k českým znakům se program choval korektně.

FieldEditHack

Dvojklik až čtyřklik funguje jako u EVEdit, dlužno ovšem říct, že se nechová korektně k českým znakům, před/za kterými slovo rozdělí, takže označit slovo, kde je nějaká diakritika, prostě nejde.

Má trošku jinou filozofii používání, než MaficText, či EVEdit, které při kopírování/přesunu používají techniku - označ, táhni, pusť.

FieldEditHack používá pomocná intuitivní menu, vyvolávaná přímo na hlavní obrazovce pohybem pera. Takováto menu (jsou to čtverečky s popisky, které se vám otevřou kolem místa, kde provádíte nějakou operaci - lze je navíc podbarvit šedě) zná tři :

- Selection - menu se otevře po selekci části textu (např. dvojklikem) a umožní vybraný text kopírovat/přesunout do schránky, popř. změnit v textu písmena (funkce Lower, Upper, Capital)

- PenDown - vyvolává se kliknutím kdekoliv na obrazovku. Umožní vložit obsah schránky, vybrat slovo, řádek, přesunout se na začátek/konec textu, spustit konfigurační menu apod.

- Graffiti - dvoklik do Graffiti oblasti se vyvolá toto pomocné menu s dalšími možnostmi (Undo/Redo, Kill, Vyber vše apod.).

Je třeba poznamenat, že všechna menu jsou plně konfigurovatelná a lze je dokonce počeštit (včetně diakritiky).

Práce s FieldEditHack je velmi příjemná a najde se jistě mnoho uživatelů, kterým učaruje (cena je navíc nízká). Problémem je nekorektní výběr znaků s diakritikou a zejména fakt, že FieldEdit Hack poměrně znatelně zpomalí vkládání a mazání textu (někomu to nemusí vadit, někomu ano - chce to vyzkoušet). Aplikace se mi chovala po dobu zkoušení stabilně. Její zvláštností je to, že to (ale až od verze 0.55) není hack a po instalaci se vám konfigurační menu objeví jako nová položka v Preferences.

+ - Select Hack a velikost a cena a chybí čtyřklik a chybí Copy/Cut a další operace Magic Text a malá velikost hacku a stabilita a rychlost a cena a systém plug-inů a Copy/Cut nelze použít ve formuláři EVEdit a mnoho možností a multiclipboard, multiUndo a Find/Replace a velikost FieldEdit Hack a intuitivní ovládání a konfigurovatelné menu a cena a multiUndo, Jump funkce, DA a není hack a velikost a zpomaluje a nekorektní chování k českým znakům

Select Hack Magic Text EV Edit FieldEdit Hack verze 1.0.1 1.52 2.01 0.55 Firma Jeff Jetton Synergy Solutions EV Soft Co. Nori Kanazawa Velikost kB 5 29 55 51 Cena $ 5 20 16 8 Selekce 2x slovo ano ano ano ano 3x odstavec ano ano ano ano 4x vše -- ano ano ano Nastavení rychlosti kliku 3 stupně 5 stupňů 0,2-0,8 s 3 stupně Nastavení citlivosti kliků -- 3 stupně 2-10 dots -- Cut/Copy Přepnutí Copy/Cut -- 0,5-2 s v cs jinak Nastavení označení mezery -- ano ano ano Cut/Copy ve formulářích -- -- ano ano Features Klik po každém znaku -- -- ano ano Echo -- -- ano ano Undo -- ano multi multi (v kB) MultiClipboard -- -- 9 -- Find/Replace -- -- ano -- Lower/Upper/Captl -- ano ano ano Insert Time -- ano ano -- Jump funkce -- -- -- ano Vložit závorky/uvozovky -- -- -- ano Spustit DA aplikaci -- -- -- ano Další plug-iny -- ano -- --