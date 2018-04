Pomocí sítě GSM lze objevit letoun Stealth

Radarem nezjistitelná letadla Stealth jsou díky síti GSM stejně dobře viditelná jako červené rogallo za slunečného dne. Britští vědci přišli na to, jak jinak využít vlnění šířící se od antén základnových stanic k telefonům. Jen díky sledování těchto vln je možné zjistit pozici „neviditelného“ letounu Stealth s přesností na deset metrů. Není divu, že americká armáda má z takové zprávy pramalou radost.

Bojové letouny Stealth, jako jsou F117 a B2, jsou díky svému tvaru a speciálnímu nátěru normálním radarem nezachytitelné, neboť se na přístrojích jeví jen jako pouhý pták. Jeden takový letoun stojí až dvě miliardy dolarů, tedy téměř třikrát tolik, než dosud stála nejnovější síť GSM v České republice, Oskar. Právě díky takové síti je ale možné jakékoliv letadlo typu Stealth lokalizovat, a to velmi přesně. Způsob, jak to provést, objevili britští vědci z výzkumného ústavu Roke Manor Research v hrabství Hampshire. V pondělí o tom informoval britský deník The Daily Telegraph.

Americká armáda však není jejich objevem příliš nadšena. Vedoucí projektu v Roke Manor Peter Lloyd řekl: „Nemůžu mluvit o detailech, neboť jde o tajné záležitosti, ale řekněme, že americká armáda se o celou věc velmi zajímá.“ Celá technologie je prý velmi jednoduchá, stačí jen několik antén podobných televizním a obyčejný počítač, který zaznamenaná data vyhodnotí.

„Využíváme telefonních hovorů, které volně putují vzduchem. Čelo letounu je konvenčním radarem nezachytitelné, ale jeho spodní část odráží vlny velmi dobře,“ vysvětluje Lloyd.

Celá pojízdná „GSM-radarová“ stanice se skládá z jediného automobilu vybaveného přijímacími anténami a notebookem. Antény zaznamenají změny ve vlnovém poli GSM sítě, způsobené průletem letounu Stealth. Počítač v kombinaci s lokalizačním přístrojem GPS (Global Positioning System) dokáže na počítači zobrazit polohu letounu s přesností na deset metrů. Dosah takové pojízdné stanice je sice omezen, ale podle neoficiálních informací by měl postačit k pokrytí okruhu minimálně 20 kilometrů. Signál celulární sítě se za ideálních okolností může šířit až do výše šesti či osmi kilometrů nad zemským povrchem. Tato hranice je však velmi proměnlivá v závislosti na místní konfiguraci sítě a okolním prostředí.

Výhodou tohoto systému je také jeho životnost v případě otevřeného konfliktu. Zatímco při použití konvenčního radaru postačí pro „oslepení“ obrany vyřadit jednu radarovou stanici, v případě sítě GSM je těžké zničit všechny základnové stanice v oblasti.

Podle armádních zdrojů je dokonce možné, že právě za pomoci podobné technologie se v průběhu bombardování Srbska silami NATO podařilo obráncům sestřelit jeden ze stíhacích letounů F117 Stealth.

Mobilní telefony již dnes mají několik dalších využití kromě volání, počínaje hrami a konče monitoringem zdravotního stavu. Nyní je dokonce na světě nové využití samotné sítě, a to využití velmi specifické – vojenské.

Zatímco vývoj technologie Stealth stál americkou armádu více než 60 miliard USD, systém pro sledování těchto letadel je velmi levný, podobně jako český pasivní radiolokátor Tamara, který dokáže Stealth také objevit. Kolik asi bude stát americkou armádu řešení tohoto problému? Rozhodně totiž netouží po tom, aby její letadla ohrožovala obyčejná síť mobilních telefonů, která stojí „jen pár dolarů“.