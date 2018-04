Pomocí Juice Pay konečně budete moci platit přímo přes WAP

Přestože již před několika měsíci, při spuštění portálu Juice, EuroTel propagoval placení přes WAP, teprve nyní se tato služba stává skutečností. Samotná Juice karta je produktem Citibank, která má také na svědomí celé řešení platební brány. Před létem bylo celé řešení pouze internetové, nyní je přístupné i přes WAP. Přestože implementace je již hotová, pro zákazníky bude služba zpřístupněna v následujících dnech.

O tom, jak funguje Citibank Paymant Gateway jsme již psali dříve, tomuto tématu se věnuje článek Co přináší Juice Pay?. V případě WAPu celá transakce probíhá takto: Na stránkách, které umožňují platbu pomocí Juice Pay karty, si vyberete zboží nebo služby a následně se dostanete k samotnému placení. Již při aktivaci Juice karty můžete přímo zadat své mobilní telefonní číslo, díky tomu na rozdíl od internetu odpadá fáze se zadáváním čísla karty a vy jste přímo dotázáni na číselné heslo, které autorizuje obchod. Pokud je vaše transakce autorizována, dozvíte se to přímo na WAPu a během několika minut vám na mobilní telefon přijde SMS. Její součástí je také číslo transakce, které slouží k identifikaci celého obchodu. Pokud si tedy koupíte lístky na koncert, na pokladně vyměníte toto číslo za samotné lístky.

Takto se tedy transakce jeví zákazníkům. V pozadí celý proces probíhá podobně, jako je tomu při placení na internetu. Po volbě zboží jsou další transakce prováděny přímo mezi zákazníkem a bankou. Pokud jde o bezpečnost, v celém procesu se používají dvě kódování. Mezi telefonem a WAPovou gatewayí mobilního operátora je komunikace kódovaná pomocí protokolu WTLS. Na samotné gatewayi je informace rozkódována a následně opět zakódována pomocí internetového zabezpečeného protokolu SSL. Tento protokol je na webu běžný pro e-commerce a podobné služby citlivé na bezpečnost.

Zástupci Citibank tento způsob platby prohlašují za naprosto bezpečný, neboť jediným místem, kde informace není bezpečně zakódována, je WAPová gateway EuroTelu. Její interní zabezpečení je dostatečné, Citibank sama prověřila bezpečnost celého procesu.

V první vlně firem, které budou implementovat WAPové placení Juice Pay kartou, je především TicketPro, které je vlastně také prvních ostrým testerem. Další firmy by měly následovat v dalších týdnech a měsících. Do konce roku by se tak nabídka mohla rozšířit na několik WAPových obchodů. Pokud tedy chcete nakupovat a platit plně mobilně, pořiďte si Juice Pay kartu. Ovšem nepočítejte s tím, že nabídka bude ihned komplexní. Větší rozšíření služby nás čeká teprve v příštím roce.