Polsko prodá strategickému investorovi 51 procent svého Telekomu

Polská vláda dnes rozhodla, že strategickému investorovi, který bude vybrán do konce letošního prvního pololetí, prodá nakonec 51 procent akcií dominantní telekomunikační společnosti Telekomunikacja Polska SA (TPSA). Řekl to na tiskové konferenci ministr státního pokladu Emil Wšsacz.

Společnosti France Télécom a Telecom Italia, které minulý měsíc ministerstvo vybralo z došlých nabídek jako dva nejlepší uchazeče o 25 až 35 procent akcií TPSA, mají na podání závazných nabídek termín do 28. dubna. Po koupi tohoto podílu bude moci investor získat dalších deset procent a zbylých šest procent do většiny bude moci koupit během veřejné nabídky akcií TPSA, která bude dokončena do konce září příštího roku, řekl Wšsacz.

Vláda vyhlásila počátkem tohoto roku nový tendr na TPSA, když ten první z konce minulého roku, kde zůstal jen France Télécom, zrušila kvůli nedostatečnosti cenové nabídky. Privatizaci TPSA zahájila Varšava v roce 1998, kdy uvedla na burzy ve Varšavě a Londýně 15 procent akcií podniku a dalších 15 procent předala zaměstnancům firmy.