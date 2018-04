Češi mohou závidět. Polsko je mobilní ráj a volání i data jsou za hubičku

Především je nutné uvést, že Polsko je mnohem větší než Česko. Klientů mobilních operátorů je tam skoro 60 milionů, což je zhruba čtyřnásobek oproti Česku. Síťoví operátoři jsou v Polsku čtyři, virtuálních jsou pak desítky. My jsme se podívali na nabídku síťových operátorů a v podstatě z našeho pohledu nemělo cenu hledat dál. Každá nabídka byla výhodnější než to, co nabízejí operátoři v Česku. V některých případech velmi výrazně.

Nabídka je celkově širší než v Česku, my jsme hledali jen mezi tarify na dobu určitou, protože bez úvazku většinou tarif získat vůbec nelze. Což je oproti Česku rozdíl. Na druhou stranu, úvazky jsou v Polsku na 12, 18 a 24 měsíců. Pro různě dlouhé úvazky se nabídky liší, u každého tarifu délku úvazku uvádíme. Pozor, obvykle se platí vstupní či aktivační poplatek, zhruba ve výši 300 korun.

Kolik stojí neomezené tarify v Česku: Vodafone

RED LTE stojí s dvouletým úvazkem 749 korun. Obsahuje vedle neomezeného volání a SMS i 1,5 GB dat a druhou SIM pro tablet. O2

FREE CZ stojí 749 korun a obsahuje neomezené volání a SMS, k tomu pak 1,5 GB dat. T-Mobile

S námi síť nesíť stojí opět 749 korun a opět obsahuje neomezené volání, SMS a 1,5 GB dat. Levněji vychází sdílené rodinné tarify a neveřejné nabídky. Buď přímo od operátora nebo přes některé zprostředkovatele. Sleva nebývá větší než 200 korun.

Vždy jsme volili tarif pro nové zákazníky a bez dotovaného mobilu. Což je ostatně v Polsku obvyklá nabídka, dotované mobily operátoři stále nabízejí. U nejvyšších tarifů lze počítat u nejdražších mobilů se slevou asi 50 procent, ale tarify s mobilem jsou dražší než bez mobilu. Určitá sleva zde přesto je.

Než se pustíme do srovnání nabídky, musíme zmínit ještě pokrytí. Polští operátoři prezentují mapy s velmi dobrým pokrytím, a to včetně mobilního internetu. S ohledem na rozlehlost Polska není LTE všude, ale až na výjimky ho podle map mimo městské aglomerace nahrazuje 3G. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že pokrytí mobilními daty se v Polsku za poslední dva roky výrazně zlepšilo. V roce 2013 bylo totiž mimo velká města špatné.

Snová nabídka T-Mobilu

Začneme u polského T-Mobilu. Ten má pro nové zákazníky velmi jednoduchou nabídku. Vybírat lze z tarifů Jump Go a Jump Comfort/Surf. Liší se přitom jen délkou úvazku, první je na šest měsíců, druhý na 24 měsíců. Porce dat je v obou případech shodná, a sice 1 GB měsíčně. Volání, SMS a MMS jsou na všechna polská čísla neomezené, a to včetně pevných linek.

Teď to nejdůležitější: Jump Go i Jump Comfort/Surf stojí měsíčně 30 zlotých, což je v přepočtu těžko uvěřitelných 190 korun. Ano, v Polsku mají neomezený tarif za pouhých 190 korun. Nutno dodat, že nabídka je to akční s poměrně dlouhými a komplikovanými podmínkami. Neomezené volání i data jsou v podstatě akční balíčky a nepodařilo se nám vypátrat, jak se tarif bude chovat po skončení úvazku.

Orange pro datové maniaky

Nadnárodní Orange nabízí v Polsku několik tarifů, záleží na délce úvazku. Při závazku na dva roky stojí nejdražší tarif 130 zlotých, tedy asi 830 korun. To je na první pohled podobná cena neomezeného tarifu jako u českých operátorů, dokonce je o něco dražší. Jenže tarif Orange obsahuje vedle neomezených SMS, MMS a volání kamkoliv po Polsku ještě 20 GB dat. Ano, 20 GB. A dalších 10 GB stojí 10 zlotých (64 Kč). Tarif obsahuje i 400 minut v roamingu v rámci EU, 100 MB dat a 100 minut do zahraničí. To vše s dvouletým úvazkem.

Nový operátor na Slovensku Slovenský operátor 4ka má stejné ceny volání a SMS po celé Evropské unii. Takže i v Česku budete volat za přibližně 1,10 Kč za minutu a SMS bude stát stejně

Z další nabídky vybíráme tarif s úvazkem jeden rok. Volání a zprávy jsou opět neomezené. Jsou zde i minuty a data v roamingu a do zahraničí, a to shodné s výše uvedeným tarifem. A data? Těch je zde 5 GB. Cena měsíčně je 70 zlotých, tedy v přepočtu asi 446 korun. Kdyby vám data nestačila, dalších 5 GB je za 10 zlotých (64 Kč).

Play formule

Třetí operátor Play nás zaujal nabídkou tarifu Formula Smartphone s úvazkem na 12 měsíců. Stojí 46 zlotých, tedy necelých 300 korun. Obsahuje neomezené SMS, MMS a volání na všechna mobilní čísla, platí se ale za volání na pevné linky. Minuta stojí 29 polských grošů, v přepočtu tedy 1,85 Kč. V tarifu jsou 4 GB dat, ale na první půlrok jsou data neomezená!

Plus a jeho neomezené LTE

U operátora Plus bychom volili nejvyšší tarif za 90 zlotých, tedy asi za 573 korun. Opět s neomezeným voláním a zprávami. Zajímavá jsou data. Tarif obsahuje 10 GB dat měsíčně, ale na LTE jsou data po celé dva roky, kdy trvá smlouva, neomezené. Bonusem je 120 volných minut a 150 MB dat v roamingu a HBO Go v ceně.

Základní neomezený tarif stojí u Plusu 60 zlotých, což je asi 380 korun. Dat je zde méně, konkrétně 5 GB měsíčně. Neomezená data v síti LTE pak má zákazník po dobu tří měsíců. Úvazek je na dva roky.

Liší se jen cenou?

Ceny oproti veřejné nabídce českých operátorů jsou výrazně výhodnější. Ale co je zajímavější, přestože jsme vybírali téměř výhradně neomezené tarify, tak ty se od sebe v Polsku liší. A to jak množstvím dat, strukturou, tak cenou, a to napříč operátory. To v Česku jsou ceny stejné. Proč, to je otázka do pranice.