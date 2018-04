Polovina majitelů 3G telefonu nové služby nechce

Ve Velké Británii proběhl zajímavý průzkum, který se zabýval chováním uživatelů sítí třetí generace. Výsledky jsou rozporuplné a nelze mluvit o jednoznačném úspěchu či zklamání. Základní informací z celé kampaně je podíl uživatelů, kteří v sítích nové generace využívají, resp. nevyužívají nové služby.

V tomto ohledu operátoři nemohou příliš jásat. Téměř polovina (přesně 44 procent) uživatelů uvedla, že rozšířené možnosti sítí nebyly při jejich volbě nového telefonu rozhodující. Dotazováni přitom byli již stávající majitelé 3G telefonů. Absenci zájmu o nové služby potvrzuje i další číslo. Celých 41% účastníků v sítích nové generace nedělá nic víc, než v sítích 2G. Jejich aktivity se omezují čistě na volání a posílání textových zpráv.

Podpora 3G je pro vás... Extrémně důležitá 10 % Velmi důležitá 8 % Důležitá 15 % Trochu důležitá 25 % Absolutně nedůležitá 44 % Zdroj: The Wall Street Journal

Avšak čísla můžeme vyložit i jinak. Více než polovina zákazníků vyhledala síť třetí generace cíleně. Ještě více zákazníků, téměř dvě třetiny, využívá signálu 3G pro přenos dat. I zdánlivě nelichotivé skóre 41 procent uživatelů omezujících se na volání a textovky lze chápat mnohem pozitivněji v porovnání stejného údaje ze sítí 2G, tam tento podíl dosahuje výše 76 procent.

Největší procento uživatelů 3G má britská síť "Trojka", celkem 86 procent. Podíl společnosti na 3G trhu činí 37 procent, následuje Vodafone s 21 procenty a O2 se 17 procenty.

Optimistický pohled na věc vidí základní prvek, jak přimět uživatele k využívání jím dosud nepoznaných služeb, v pouhém přechodu do sítí 3G. Pesimistický výklad připisuje úspěchu rozšiřujících služeb v 3G sítích jiný důvod. Jejich uživatelé se řadí mezi méně konzervativní a proto i otevřenější pro nové služby. Ti co dosud zůstávají u 2G se nebudou aktivněji chovat ani v případě přechodu do sítí s jedním nebo dvěma G navíc.

Jaký vlastníte mobil? Total 3 O2 Orange T-Mobile Vodafone Virgin pro 3G sítě 7% 86% 6% 4% 4% 8% 6% pro 2G sítě 74% 14% 94% 96% 96% 92% 94% žádný 20% -- -- -- -- -- -- Zdroj: The Wall Street Journal

Další z průzkumů posledního týdne mimo jiné zjišťoval zájem o televizní vysílání pro mobily. Platit za příjem by bylo na celém světě ochotno sedmnáct procent uživatelů. Největšímu zájmu se nabídka těší v Latinské Americe, Číně a Jižní Koreji. Dalšími v pořadí jsou překvapivě země východní Evropy a Rusko.

Největší poptávka panuje po zpravodajských a sportovních stanicích. Sportovní přenosy a aktuální zpravodajství je podle výsledků jedinou oblastí, za kterou by lidé byli ochotni platit i na mobilech.