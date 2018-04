Polovina lidstva už má mobil

Mobilní služby aktuálně nabízejí operátoři ve 224 zemích světa. Přitom před deseti lety bylo možné volat mobilem ve 192 zemích a ještě o deset let dříve jen v 35 zemích. U nás začala první mobilní síť fungovat v roce 1991 ještě v rámci bývalého Československa. Tehdejší analogovou síť NMT doplnila od roku 1996 digitální síť GSM.

Standard GSM v posledních letech zcela převálcoval všechny ostatní a patří mu přes 80 procent světového trhu. Následuje standard CDMA, který využívají i někteří tuzemští operátoři, zatím ale bez možnosti hlasových hovorů. I do budoucna se zdá být nejperspektivnější GSM, a to včetně jeho nástavby WCDMA pro sítě třetí generace. Přechod od GSM na 3G by mohlo urychlit včerejší schválení uvolnění pásem GSM pro jiné standardy.

Podle agentury Informa pokrývají mobilní sítě 90 procent světové populace. Čtyřicet procent obyvatel světa tak může mobilem volat, ale z nejrůznějších důvodů, především pak finančních, mobilních služeb nevyužívá. Jen deset procent světové populace přístup k mobilním komunikacím vůbec nemá.

Přestože podle statistik by každý druhý obyvatel Země měl používat mobilní telefon, v praxi tato čísla zkreslují údaje z vyspělých trhů, kde mnoho zákazníků má dvě i více aktivních karet SIM. Celkem 59 zemí světa vykazuje totiž penetraci přes 100 procent, mobilních uživatelů je zde tedy více než obyvatel. Naopak 27 procent zemí má penetraci menší než deset procent.

Mezi mobilně nejvyspělejší země světa se řadí i Česká republika. Na sto obyvatel totiž připadá 124 aktivních mobilních čísel. V roce 1992, rok po zahájení provozu sítě NMT, bylo aktivních jen 5000 čísel a platilo se i za příchozí hovory.

Agentura Informa uvedla i zajímavá čísla o hodnotách ARPU (výnosu na zákazníka). Tuto hodnotu má nejvyšší kuvajtský operátor Zain, který v průměru obdrží za zákazníka a měsíc 71 dolarů, v přepočtu tedy zhruba 1300 korun. Naopak srílanský operátor Hutchinson má měsíční ARPU jen 2,83 dolarů. Pro porovnání tuzemský operátor Vodafone aktuálně udává měsíční ARPU ve výši 34,68 USD.