Polovina Japonců používá mobil ve vaně

11:31 , aktualizováno 11:31

Japonci a mobilní telefon, to je zkrátka nerozlučná dvojice. Potvrzují to i výsledky nejnovějšího průzkumu, podle něhož téměř polovina Japonců někdy použila mobil i ve vaně, a to nejen k telefonování, ale i k posílání e-mailů, poslechu hudby či hraní her.