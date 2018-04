Polovina Čechů nechce mobilní telefon

Včera zveřejněné výsledky průzkumu agentury Sofres Factum zásadně zpochybňují dosavadní prognózy vývoje rozšíření mobilních telefonů v populaci České republiky. Zatím se totiž obecně předpokládalo, že dosavadní dynamický růst počtu mobilů se udrží poměrně dlouho. Zároveň operátoři i výrobci těchto přístrojů měli za to, že uživatelé mobilních telefonů je budou pravidelně v závislosti na technickém pokroku obměňovat a odbyt na našem trhu tak bude zajištěn. Tento názor podporovaly i zveřejňované odhady, které považovaly za reálný počet 4 milióny mobilních telefonů v ČR nejpozději na jaře příštího roku.

Zmíněný průzkum je prvním relevantním zjištěním toho, že současné předpoklady nemusí být reálné. Pokud skutečně 47% obyvatel, jak je z průzku zřejmé, odmítá koupi mobilního telefonu, může to znamenat závažné problémy pro naše operátory sítí mobilních telefonů. EuroTel ani RadioMobil tato případná skutečnost existenčně neohrozí, nicméně je nepotěší. Oskar by však v případě potvrzení závěrů průzkumu začal zřejmě mít vážné problémy. K jeho dnešním cca 170 000 zákazníků by totiž mohl přidávat jen ze skupiny čítající okolo 1 500 000 potenciálních zákazníků. Pokud ovšem srovnáme dosavadní rychlost růstu počtu uživatelů, získal by Oskar jednoznačně nejmenší díl z tohoto koláče. Je sporné, zda by mu počet zákazníků výrazně nižší než jeden milión stačil k pokrytí všech jeho závazků a potřeb.

K tomu nám zástupce tiskového mluvčího Oskara, David Vlk, řekl: "Podle našich vlastních průzkumů se počet lidí, kteří se rozhodují pro mobilní komunikaci neustále zvyšuje a toto tempo se s dalším rozvojem technologií ještě zrychlí. Oskar nabízí produkty a služby jak pro nové účastníky mobilní komunikace, tak pro ty stávající - pro všechny, kteří hledají nejvyšší dlouhodobou hodnotu za nejrozumnější cenu. Počátkem října tohoto roku Oskar dosáhl počtu 165.000 zákazníků, což byl výsledek, se kterým původně počítal až ke konci roku. Věříme, že možnost penetrace na českém trhu mobilních komunikace je velmi vysoká a naše výhledy do budoucna jsou více než optimistické." Kdo má pravdu v tuto chvíli samozřejmě nemůžeme rozhodnout.

Podívejme se však na další možné dopady scénáře pesimistického pro operátory sítí mobilních telefonů.

Ještě hůř by na tom byli při potvrzení výsledků průzkumu potenciální majitelé licencí na provoz UMTS. Popsané dramatické omezení rozvoje trhu mobilních komunikací by totiž výrazně zmenšilo prostor pro získávání zákazníků. Minimálně v počáteční fázi náročné na investice by tak mohli mít majitelé licencí dosud nepředpokládané problémy.

Výsledky šetření by také neměly zůstat mimo pozornost vládních činitelů, kteří plánují příjmy státního rozpočtu. Jestli výsledky agentury Sofres Factum potvrdí i další průzkumy, měli by úředníci jistě vzít v úvahu možnost sníženého zájmu investorů a díky tomu i pravděpodobnost nižších výnosů z aukcí na prodej licencí UMTS. Na druhou stranu by takový trend mohl posílit pozici Českého Telecomu před chystanou privatizací.

Pozici Telecomu jistě ovlivní i další zjištění Sofres Factum. Podle zjištění agentury se totiž zatím nedaří uživatele telefonů ovlivňovat tak, jak dosud řada analytiků předpokládala. Majitelé mobilních telefonů totiž nyní neuvažují o masivním odhlašování svých pevných linek, v naprosté většině provozované Telecomem. Nejsilněji je tento trend patrný ve věkové skupině do 29 let, v níž o zrušení pevné linky vážně uvažuje 5% dotázaných.



Následují graf ukazuje, jak se populace ČR staví k případnému zrušení pevné linky. Telecom se podle nich zjevně nemá čeho obávat, protože již v obcích do 2 tisíc obyvatel využívá celých 31% respondentů pevnou linku pro připojení k internetu.



V rozporu s předchozím tvrzením jsou sice zdánlivě další ukazatele z grafu o "rušení pevné linky podle velikosti obcí", ale pokud vezmeme v úvahu lidskou nechuť podstupovat administrativní řízení, můžeme čísla z výzkumu výrazně redukovat. V podobném duchu se vyjádřil i mluvčí Českého Telecomu, Vladan Crha, který řekl: "Naše výzkumy nesignalizují tendence k výraznějšímu úbytku uživatelů pevných linek. Kromě toho jsme přesvědčeni, že stále se rozšiřující nabídka služeb Českého Telecomu je dostatečně lákavá, abychom s přehledem obstáli v konkurenci operátorů mobilních sítí".

Na jednoznačné závěry je samozřejmě v tuto chvíli brzy. Na druhou stranu bychom neměli výsledky průzkumu zlehčovat, mimo jiné i proto, že dosud u nás nebyl prezentován výsledek podobně zaměřeného průzkumu. Pokud se výsledky průzkumu potvrdí, nebude to špatná zpráva pro celou oblast telekomunikací. Pro operátory sítí mobilních telefonů to však určitě bude znamenat rychlé vyhrocené boje o zbývající zákazníky v České republice. Nikdo ze zde zmiňovaných operátorů (EuroTel, RadioMobil, Oskar a Český Telecom), mimochodem nemá podle našich informací zájem o výsledky tohoto průzkumu. Škoda, že z prezentovaných výsledků není patrné, co by s rozhodováním respondentů udělalo snížení cen za mobilní či fixní služby. Taková informace by jistě zaujala i naše operátory.

Na závěr se ještě podívejme na to, jak se prolínají majitelé pevných linek a mobilních telefonů. Sloupce grafu představují skupiny, které používají oba komunikační prostředky.