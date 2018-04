Politika čestného užívání jako nástroj proti stahovačům

Operátoři nabízející širokopásmové připojení do internetu se mohou ocitnout mezi Skyllou a Charybdou. Na jednu stranu by rádi nabídli uživatelům neomezený přístup k internetu, na druhou stranu jim může i malá skupina náruživých stahovačů ucpat kapacitu připojení. Poskytovatelé připojení na tento prolém začali reagovat.

Nejvíce používaným způsobem širokopásmového připojení malých firem a domácností k internetu je asi kabelová televize a ADSL. V místech, kde není ani jeden z těchto druhů připojení k dispozici, může být zajímavou alternativou pevné bezdrátové připojení Bluetone Angel nabízené Českými radiokomunikacemi.

Operátorům může v závislosti na technických a obchodních okolnostech činit potíže zahlcení různých částí sítě. Může se stát, že nedosahuje kapacita zahraničního připojení, propojení s ostatními operátory a podobně, zahlcena může být takzvaná poslední míle (spojení mezi zákazníkem a nejbliřším uzlem sítě operátora), střední míle (propojení mezi poslední mílí a páteřní mílí) i páteřní síť samotná. Pokud je zákazník připojen pomocí ADSL nebo třeba optického kabelu, kapacita poslední míle je vždy na nominální hodnotě. U bezdrátového připojení se zákazníci často dělí o frekvenční pásmo a ohrožují tak i přenosovou kapacitu poslední míle.

Problém s kapacitou střední míle může být kritický, u velkoobchodních tarifů ADSL určených pro domácí uživatele si Český Telecom účtuje vždy objem přenesených dat. Náklady za úhradu velkoobchodních poplatků Telecomu poskytovatelem připojení mohou v případě některých uživatelů přesáhnout paušální tarif, který někteří poskytovatelé internetu účtují navzodry struktuře velkoobchodní nabídky Telecomu.

Tiscali

Již v lednu ohlásila společnost Tiscali, která nabízí připojení k internetu pomocí ADSL za paušál i pro domácí uživatele, že zavádí fair usage policy (politiku čestného užívání). Jako důvod firma Tiscali uvedla, že chce ochránit své uživatele ADSL před poklesy rychlostí jejich připojení vlivem agregace. Tiscali uvádí, že v minulosti uživatelé služeb ADSL s agregací 1:50 občas pocítili snížení rychlosti jejich připojení z důvodu nahromadění provozu přenosu dat, způsobené několika málo uživateli v rámci skupiny se stejnou agregací, kteří připojení velice intenzivně zatěžovali. Tito intenzivní uživatelé využívali nabídky neomezeného přenosu dat nabízené Tiscali k neustálému přenosu obrovského množství dat. V rámci nové politiky Tiscali budou tyto kongesce eliminovány omezením rychlosti připojení těch intenzivních uživatelů, kteří v daném měsíci přesáhnou hranici 10 GB přenesených dat. Tito uživatelé budou mít i nadále neomezený přenos dat, ale negativní vliv jejich intenzivního využívání na ostatní uživatele bude neutralizován.

GTS

Fair usage policy zavedla pro paušální připojení domácích uživatelů také firma GTS. Zavedení fair usage policy komentovala společnost GTS slovy "slušnost za slušnost / peníze za zneužívání, podle zásady jak se do internetového lesa volá, tak se poskytovatel ozývá". Podle vyjádření GTS budou přísná pravidla agregace uplatňována právě v případech, kdy dochází ke dlouhodobému zneužívání benevolentního přístupu ke stahování dat. Nepodařilo se nám zjistit měsíční limit objemu dat. Zeptali jsme se alespoň, zda a jak budou nadměrní stahovači dat varováni či informováni. GTS tvrdí, že těm, kteří si upozornění kvůli nadužívání zaslouží, e-mail od GTS určitě dojde. "Pevně věřím, že jim dojde i jeho obsah. V tuto chvíli právě rozvažujeme, jakou nejúčinnější metodu zvolit."

chello

Společnost UPC navýšila rychlost připojení k internetu ve své kabelové síti až na trojnásobek, zároveň zavedla fair usage policy také. Společnost ukončila dlouhodobé vyhodnocování problematiky objemu přenesených dat. Vyhodnocení ukázalo, že objem přenesených dat za měsíc nepřesáhne u téměř u 93 % uživatelů služby chello classic hodnotu 5 GB . Přibližně 90 % předplatitelů služby chello plus postačuje obvyklý přenesený objem 15 GB za měsíc. Tím se zákazníci UPC neliší od uživatelů jiných internetových služeb.

Na druhé straně existuje skupina zákazníků, která přenáší extrémní množství dat v objemu řádově desítek a stovek GB dat měsíčně. Společnost UPC zavedla u tarifů chello classic a plus limity ve výši 5 GB a 15 GB, při měření objemu přenesených dat se soustřeďuje především na data směrem k uživateli a při výraném překročení limitu je uživateli snížena přenosová rychlost na 64 kb/s v obou směrech. Společnost UPC neuvažovala o zavádění technických opatření pro QoS, například snížení priority paketů přenasených aplikacemi pro výměnné sítě typu Kazaa. Mluvčí UPC František Malina doslova uvedl: "Zaručujeme svobodný přístup ke svobodnému médiu a v žádném příípadě nebudeme - třeba nepřímo - hrát roli cenzora. Tomu, kdo výrazně překročí obvyklá množství dat, vždy do konce měsíce zpomalíme tok dat - je jedno, jestli si stahuje filmy nebo si pošle 30 milionů e-mailů."

Bluetone Angel

České radiokomunikace nabízejí připojení k internetu za paušál ve své bezdrátové síti Bluetone Angel. Radiokomunikace tvrdí, že někteří klienti využívali Angel pro lokální nabídku internetového připojení a další zákazníky připojovali například prostřednictvím bezdrátových sítí Wi-Fi. Firma uživatele s velkým provozem vyčlenila do oddělených agregačních skupin. Podle našich informací zavedly České radiokomunice i některá další zajímavá opatření, například vyšší prioritu paketů protokolu ICMP. Přestaly se tak ztrácet testovací pakety vysílané příkazem ping a začaly se vracet rychleji k zákazníkovi. Pokud je tato informace pravdivá, mělo by v síti Angel smysl používat ICMP tunel a pro reálnější odhad situace místo standardního příkazu ping program tcpping, který měří odezvu s využitím protokolu TCP. Radiokomunikace se však nyní snaží s nepokojenými zákazníky dohodnout po dobrém a než jsme stačili otestovat rozdíl mezi výsledky naměřenými různými metodami, byla vyšší priorita protokolu ICMP opět zrušena.

Jaké jsou vaše zkušenosti se skutečnými rychlostmi a fair usage policy zaváděnou českými poskytovateli připojení k internetu? Aktuální rychlost svého připojení k internetu můžete změřit zde, o své poznatky se můžete podělit s ostatními v diskusním fóru pod článkem.