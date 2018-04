Sobotka: Levnější mobilní služby budou letos, pomůže nový zákon

Sobotka v nedělní Partii na Primě připustil, že ceny mobilních služeb jsou v Česku vyšší než v okolních zemích. Popřel, že by za zvýšenou aktivitou vlády byly nadcházející volby. Situaci podle něj vyřeší nový zákon o elektronických komunikacích, který má zvýšit pravomoci regulačního orgánu, tedy Českého telekomunikačního úřadu.

Na druhou stranu premiér uvedl, že vláda nemá na operátory páku, těžko může soukromému subjektu diktovat ceny. Přesto se Sobotka s operátory setká, aby s nimi problematiku vysokých cen pro koncové zákazníky řešil. Zmínil, že by ke zlevnění mělo dojít letos a připomněl, že jeden z operátorů již jeden upravený tarif představil tento týden (Vodafone nabídl data navíc u rodinného tarifu, který je však pro běžného zákazníka nepoužitelný - více zde).

Sobotka má za to, že „V parlamentu se budou moci všichni ukázat, jestli hájí zájmy spotřebitelů anebo jestli hájí zájmy zakonzervování té současné situace.“

Vyšší pokuty operátorům

V novém zákonu mají být zakomponovány vyšší pokuty, než jaké může udělovat operátorům ČTÚ v současnosti. Dnes může ČTÚ uložit pokutu maximálně ve výši 20 milionů korun, v případě opakovaného přestupku v dvojnásobné výši. V návrhu zákona se maximální výše pokuty zvyšuje na 50 milionů, respektive na 100 milionů při opakovaném přestupku.

Sobotka zmínil i chystanou aukci frekvencí, uvolněných po změně TV vysílání. K té ale případně dojde až za několik let, a tak současnou situaci nevyřeší. Premiér dále uvedl, že výrok ministra průmyslu Mládka o tom, že roaming využívá jen pět procent obyvatel a je elitářský, je nepřesný. Roaming podle předsedy vlády využívá více zákazníků.

Je roaming elitářský?

Výrok ministra o roamingu řešili v Otázkách Václava Moravce šéf ČTÚ Novák, senátorka Dernerová a náměstek ministra průmyslu Lubomír Bokštefl. Ten získal dekret teprve v pátek, právě kvůli účasti v pořadu (více zde). Náměstek popřel, že by tento výrok Mládkovi poradil a uvedl, že je to specifický typ služby, která končí a upozornil na to, že třeba polští operátoři - nabízející tarify s velkými datovými balíčky - budou na zrušení roamingu v EU prodělávat. Rozdíl jim bude proplácet polská vláda. Předseda ČTÚ Novák by se toho ale nebál.

V diskusním pořadu České televize se řešila i novela zákona o elektronických komunikacích. Novák uvedl, že novela zákona pomůže zákazníkům přecházet k jinému operátorovi. „Zákazníci jsou totiž v současné chvíli uvězněni ve smlouvách a novela přinese jejich osvobození,“ dodal Novák. Tuto změnu navrhovala již v loňském roce senátorka Dernerová a přes původní souhlas s návrhem od ministra Mládka se jí novelizaci nepodařilo prosadit. Mládek nakonec uvedl, že souhlasil omylem.

Podle diskutujících by novela měla pomoci i ke snížením cen služeb. „Ke zlevnění služeb zákonitě dojde, stejně jako před čtyřmi lety došlo ke zlevnění cen volání a SMS,“ řekl náměstek Bokštefl a dodal: „Ano, ceny mobilních dat v Česku jsou vysoké, ale to přísluší do regulace ČTÚ.“ Tlak na operátory by měla novela zákona o elektronických komunikacích přinést i kvůli zvýšení pokut, které operátorům může udělovat regulátor. Šéf ČTÚ Novák si ale stěžoval, že na rozdíl od jiných úřadů nemůže regulátor udělovat pokuty podle výše obratu.

Přijde čtvrtý operátor?

Ke snížení cen pak může vést i příchod čtvrtého operátora. První z aukcí proběhne již letos na jaře, ale ta se bude týkat frekvencí, které v současné době nelze použít přímo pro mobilní telefony, ale jen pro připojení pevného bodu. Náměstek Bokštefl uvedl, že další aukce by se mohla týkat uvolněné frekvence 700 MHz po televizním vysílání. „Bude to řešit „diginovela“, je ale nutné počítat s termínem až v roce 2021. Dražba ovšem může být dříve, v podstatě jen co bude legislativně jasné, že pásmo bude uvolněno.,“ dodal Bokštefl. O využití pásma chce vládu do poloviny roku informovat regulátor.