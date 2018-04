Policisté ze služeben neumějí zablokovat ukradený mobil

Policejní blokování mobilů funguje dva týdny. Využívá toho, že každý telefon má jedinečné výrobní číslo, takzvané IMEI. Stačí tedy po krádeži přinést policii záruční list nebo účet z obchodu.

Tam si ho opíšou a pošlou na policejní Útvar zvláštních činností. Tam telefon zablokují pro všechny české sítě, takže kradený mobil nebude zloději k ničemu.

"Okradeným" na vlastní kůži

MF DNES se rozhodla otestovat, jak funguje blokování mobilů v praxi. Pověřila proto reportéra, aby sehrál roli "okradeného". Tady jsou jeho postřehy:



V pátek jsem zašel na náhodně vybrané obvodní oddělení policie v Berouně, abych jim nahlásil víceméně klasický typ krádeže: "Jel jsem krátce předtím v Praze přeplněným metrem a po vystoupení zjistil, že telefon z kapsy zmizel. Doma v Berouně jsem pak vyzvedl dokumenty k telefonu a teď vše hlásím."

Berounský policista však namítl, že zablokování telefonu je možné nejdříve za měsíc. "Nejprve musí skončit vyšetřování. A pak přijďte ještě jednou sepsat protokol o zablokování," vyzval mě policista, který následně začal o krádeži pochybovat. "Co když jste telefon vytrousil z kapsy? Co když ho někdo vrátí na radnici?"

To se sice klidně mohlo stát, jenomže pak by se dala zpochybnit každá krádež. Kriminalisté sami říkají, že většina obětí kapsářů na okradení přijde až po pár hodinách.

Namítl jsem, že nevěřím na poctivého nálezce, který by donesl mobil na radnici, ale policista nakonec stejně zablokování o měsíc odložil. Předtím podle něj musím navštívit policejní stanici ještě jednou. "Kromě toho se ještě musíme poradit s kolegy v Praze, kteří budou patrně krádež vyšetřovat. Musíme jim pak spis přeposlat a tím se zablokování ještě zdrží," dodal policista.

V sobotu jsem ještě otestoval policisty na jiné služebně – ve Voticích na Benešovsku. Zavolal jsem jim a chtěl se informovat, co je k blokování potřeba a jak dlouho to trvá. Ve Voticích byli sice ochotnější než v Berouně, nicméně policista nejprve tvrdil, že okradený musí na služebnu, kde nahlásil krádež, přinést i dokumenty k telefonu a teprve potom nechá policie telefon zablokovat.

Policista si však sám nebyl jistý, říká-li to správně, a proto si nechal nadiktovat telefonní číslo. Po pár hodinách zavolal a opravil se: "Telefon můžete zablokovat kdekoli, ale stejně vám doporučuji jít znovu tam, kde jste krádež nahlásil, jinak bychom tam museli spis přeposílat."

Problém je v tom, že čím déle zablokování trvá, tím víc času má zloděj na prodej mobilu. Po měsíci by pak nejspíš přístroj mohl přestat fungovat člověku, který by ho mezitím v dobré víře koupil v bazaru. Naštěstí některé obchody poskytují záruku na původ mobilu. "Stalo se, že jsme prodali omylem kradený mobil a zákazníkovi ho pak vyměnili. Přišla na to policie, která kradený přístroj vystopovala, i když měl jinou SIM kartu," vysvětluje Iveta Homolková z bazaru Mobil Pohotovost v Českých Budějovicích.

Langer: Policisté se to naučí

Podle ministra Ivana Langera rozhodně nepostupoval správně policista v Berouně. "Pokud jste prokázal, že jste vlastníkem telefonu a nahlásil jste jeho krádež, tak máte právo ten telefon zablokovat v tu chvíli," řekl ministr. Selhání omlouval tím, že si policisté na novou službu ještě nezvykli.

Blokování má i jiné slabiny. Přístroj sice nefunguje v Česku, ale třeba na Slovensku už ano. Zloděj ho tak může prodat v bazaru za hranicemi. Někteří počítačoví nadšenci prý také umějí číslo IMEI přeprogramovat. "Vím, že jsme nevymysleli geniální službu, ale Česko umožňuje blokování jako třetí v Evropě a zlodějům to život ztěžuje," hájí blokování Langer.

Přesto lidé službu využívají. "Za prvních čtrnáct dní jsme zablokovali 777 telefonů," řekla v pátek mluvčí kriminální policie Pavla Kopecká.