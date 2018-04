Telefonování za volantem vás v Africe připraví o mobil. Na 24 hodin

Při prvním zátahu od doby, co tento týden nová právní úprava vstoupila v platnost, policisté v civilu a civilních vozidlech zabavili 16 telefonů tlachajícím nebo SMS vyťukávajícím motoristům. Podle jihoafrického práva se ve vozidle smí z mobilu telefonovat jen s hands-free sadou a psát SMS za jízdy nesmí řidič vůbec.

Jason Hill, který byl jedním z prvních potrestaných, ale tvrdí, že ho to stejně neodradí. "Jsme Jihoafričané, víte? Pořád budeme používat telefony a dávat si pozor na policajty. Takoví prostě jsme," řekl agentuře Reuters.

V JAR hrozí podle Reuters přistiženým řidičům pokuta 500 randů (asi 1 250 korun), a dokonce i trest vězení až do tří let. Úředníci v Kapském Městě se rozhodli zpřísnit postih o zabavení telefonu poté, co hrozba pokut a vězení jako odstrašující prostředek nezabraly.