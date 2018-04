Policie už zablokovala téměř 30 tisíc mobilů. K majiteli se vrátí každý pátý

"K dnešnímu dni je zablokováno 22 988 telefonů a 5 609 odblokováno," uvedla policejní mluvčí Pavla Kopecká. Od října roku 2007, kdy byla služba blokování mobilů spuštěna, tak policie ve spolupráci s mobilními operátory zablokovala již 28 597 telefonů.

Oproti dva měsíce staré statistice se podařilo výrazně zvýšit počet znovu odblokovaných přístrojů. Ty se nyní na celkovém počtu zablokovaných telefonů podílejí téměř dvaceti procenty. V praxi se tedy podaří nalézt či navrátit každý pátý zablokovaný mobil. Ještě v březnu letošního roku byla tato úspěšnost výrazně nižší. - čtěte Kradou se drahé mobily, blokování počet krádeží snížilo

Podle statistiky se v Česku odcizí v průměru padesát telefonů denně. Reálná čísla jsou ale vyšší. Ne všechny odcizené telefony totiž jejich majitelé zablokují. Policie odhaduje, že ročně skončí v rukou nenechavců až 25 tisíc mobilů, což je výrazně více než žádostí o zablokování ukradeného přístroje za stejné období (asi 17 tisíc).

Do systému telefon zanáší přímo policista, a to po jednoznačném prokázání vlastnictví telefonu (účet, krabice...). Pomocí zabezpečeného elektronického formuláře se údaje o typu telefonu a jeho majiteli odešlou do centrální databáze, odkud jsou předávány do systémů všech tří mobilních operátorů. S odcizeným mobilem pak není možné volat v žádné tuzemské síti.

Častěji než mobilní telefony lidé stále blokují odcizené SIM karty. Dle vyjádření českých operátorů tak měsíčně učiní asi dva a půl tisíce zákazníků. "Na zákaznickou linku ohledně blokací SIM karet volá každý měsíc v průměru kolem dvou tisíc zákazníků," uvedl Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafonu. Podle něj jen třetina z nich ale nakonec kartu skutečně zablokuje. Nejvíce blokovaných SIM karet zaznamenává T-Mobile, který měsíčně zablokuje okolo jednoho tisíce karet.

Službu blokování telefonů podle unikátního výrobního čísla IMEI zavedla Česká republika jako jedna z mála evropských zemí. Díky úspěchům celého projektu již o zavedení podobné služby uvažují i okolní státy. Zatímco dosud je možné se zablokovaným telefonem v zahraničí i nadále volat, v budoucnu se může situace změnit. - čtěte Blokované mobily zamíří do zahraničí. Bazarníci už zkoumají možnosti