Policie si objednala Google Glass. Nedávno za ně ještě pokutovala

Dodávku několika kusů brýlí Google Glass potvrdil portálu VentureBeat jeden z výše postavených členů newyorského policejního sboru. Podle jeho vyjádření budou policisté nyní ověřovat, zda se dají využít přímo v terénu při výkonu služby.

Jejich pořízení však může souviset i s loňským rozhodnutím newyorské soudkyně Shiry Sheindlinové. Ta kvůli porušování práv menšin nařídila místnímu policejnímu sboru otestovat v pěti městských částech nositelné kamery. A Google Glass by se mohly této role dokonale zhostit.

Místní policie patrně využila program Glass Explorer. Ten je v současné době jediným způsobem, jak se k brýlím dostat. Mluvčí Googlu totiž popřel, že by společnost přímo spolupracovala s jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení. Do programu, jehož cílem je nalezení různých způsobů využití brýlí, mohou vstoupit pouze občané starší osmnácti let s trvalým pobytem v USA.

Za toto privilegium musí navíc zaplatit 1 500 dolarů (zhruba 30 tisíc korun). Do projektu jsou zapojeni také lékaři a hasiči. Například hasič Patrick Jackson ze Severní Karolíny vyvíjí technologii, jež má jemu i jeho kolegům pomoci při práci.

Využitelnost brýlí policií je kontroverzní

Ve službách policie by mohly brýle sloužit například k rozpoznávání obličejů. Zda jde o hledanou osobu, by se hlídka dozvěděla například již během krátkého hovoru s podezřelým. V reálném čase by si mohli zobrazit i trestní rejstřík dotyčné osoby. V neposlední řadě mohou posloužit jako diktafon či kamera.

Policejní sbor ze San Franciska však nadšení newyorských kolegů nesdílí. Tamní policisté sice běžně při výkonu služby využívají smartphony Samsung Galaxy S4, ale k brýlím se staví skepticky. Na omezenou použitelnost brýlí při vyšetřování či špionáži poukazují i odborníci na vymáhání práva.

"Jejich použití pro vymáhání práva a ve zpravodajských agenturách je pochybné," zmínil bývalý tajný agent CIA Vincent Cannistraro. Brýle by totiž mohly zasahovat do práv nevinných občanů. Nejmenovaný newyorský úředník i přesto věří, že by mohly policejním hlídkám značně pomoci.

Pokud se brýle newyorské policii osvědčí, získá Google významného obchodního partnera. V New Yorku je v současnosti 34,5 tisíce služebně aktivních policistů. Šlo by však patrně pouze o pomyslnou špičku ledovce. Je totiž pravděpodobné, že by Google poté přijímal objednávky od policejních sborů z celého světa.

Přitom sami policisté nevidí používání Google Glass příliš rádi. Například loni v září byla kvůli brýlím v Kalifornii udělena první pokuta. Policista přitom Cecilii Abadeovou původně zastavil za překročení rychlosti. Postih navýšil poté, co si všiml brýlí, které měla řidička během řízení nasazené. Ta s pokutou nesouhlasila a odvolala se proti ní. Kalifornský soud v lednu pokutu označil za neoprávněnou.