Policie bude muset platit za všechny odposlechy

O zamítnutí rozhodla Sněmovna na návrh poslance opoziční ODS Jana Klase, podle něhož by měl stát platit za každou službu, kterou od soukromých firem požaduje. Nejasné bylo podle poslance také to, kdo by paušál určil a jak by byl vysoký.

V zahraničí je obvyklá kombinace paušálních poplatků s jednorázovými platbami, podotkl Klas k novele, kterou připravilo ministerstvo vnitra.

Tento způsob placení operátorům je ve střední Evropě ojedinělý. Většina zemí má buď nějaké spolufinancování, anebo některé země, například Slovensko, to mají dokonce tak, že všechno platí operátoři a stát neplatí nic," řekl pro ČTK ministr.

"Z hlediska účetnictví je mnohem transparentnější používat termín efektivně vynaložené náklady, stanovit paušál je mnohem obtížnější," řekla ČTK mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Ministerstvo vnitra už v září potvrdilo televizi Nova, že policie dluží od května jen mobilním operátorům tři sta milionů korun. Každý rok totiž provede přes deset tisíc odposlechů. Ministerstvo proto chtělo část nákladů přenést zpět na operátory.

Operátoři zamítnutí novely přivítali. "Rozhodnutí vítáme. Je v souladu s tím, jak tyto věci fungují v EU," řekl ČTK mluvčí operátora Oskar Vodafone Petr Šindler. Podle něj je to veřejná služba, kterou by měly instituce hradit. Firmy na službě nijak nevydělají, protože si k nákladům nebudou účtovat žádnou marži.

Povinnost nést náklady spojené s odposlechy má policie od letošního května, předtím platit nemusela. "Operátoři využívají ke svému podnikání veřejný prostor, veřejné statky. Musí také nějaký díl zaplatit za to, že mohou tu činnost na našem území provozovat," uvedl při obhajobě novely Bublan. - více zde...

Novela měla také zajistit, aby přístup k odposlechům měly i zpravodajské služby, kterým operátoři dosud vyhovět nemuseli. Neúspěch návrhu tak tajným službám podle Bublana vážně komplikuje práci v boji proti terorismu a dalším bezpečnostním hrozbám.

Ministerstvo vnitra prožilo černý den

Ministerstvo vnitra se ve středu objevilo i v nominaci na cenu za porušování soukromí

občanů Big Brother Awards. Odborná porota v ní udělí ceny v osmi kategoriích. Mluvčí projektu Petra Kolínská uvedla, že ministerstvo vnitra si kandidaturu vysloužilo za přípravu zákona, který by umožnil odposlechy bez povolení soudu.

České ministerstvo však není jedinou institucí, která aspiruje na tuto cenu. Evropská centrální banka se nominace dočkala za snahu zavést do eurobankovek čipy, které by umožnily sledovat jejich pohyb. Adepty na cenu jsou i České aerolinie a hypermarkety.