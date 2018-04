Policie bude mít konečně nové vysílačky

Manažer EADS pro Českou republiku a Rumunsko Philippe Chemoul pro Mobil.cz konstatoval, že na základě letošních úprav původních smluvních vztahů odevzdá jeho společnost hotovou policejní síť Pegas do srpna roku 2003. Česká policie tak konečně dostane novou, digitální, plně zabezpečenou a celoplošnou radiovou síť. Právě celoplošné pokrytí a nedostatek moderní technologie jsou v současnosti problémy, které práci policie v oblasti komunikace komplikují. Je zarážející, že ač policisté na nejrůznějších stupních zařazení na problémy se starými komunikačními prostředky poukazují dlouhodobě, nesdělil jim dosud nikdo z ministerstva vnitra zprávu o tom, že za devět měsíců budou mít všichni nové vysílačky. V síti je navíc možné vést přímou komunikaci mezi policejními vrtulníky a pozemními jednotkami v akci.

Budování policejní sítě Pegas se táhne již od roku 1994. Tehdy ministerstvo vnitra vedené Janem Rumlem vybralo ve výběrovém řízení digitální technologii francouzské firmy Matra (stala se členem EADS) s názvem Tetrapol. Od té chvíle celý projekt provázejí komplikace, zdržení, ale také lobbistické aktivity srovnatelné s tím, co se dělo okolo výběru stíhaček pro české letectvo. Za ministra vnitra Grulicha se dokonce práce zastavily a vláda velmi vážně uvažovala o zrušení již rozestavěného projektu. Důvodem bylo tehdy zvýšení ceny ze strany dodavatele, který tím údajně reagoval na zvýšené požadavky české strany. V té době už bylo do sítě Pegas investováno více než 800 miliónů korun, což však nevadilo lobbistům ani některým politikům v tom, aby se vážně zabývali myšlenkou na prosazení konkurenční technologie Tetra. Definitivní zlom v přístupu vlády k Pegasu přineslo až v roce 2000 zasedání MMF. Tehdy se dostavěla síť v Praze a ve významné části středních Čech. Od té doby výstavba sítě pokračuje bez vážnějších problémů, byť se s koncem zasedání MMF tempo zpomalilo.

Zpomalování je vůbec charakteristickým rysem celé zakázky. Zejména z počátku vázly práce na přístupu francouzských partnerů a skutečném stavu jimi dodávané technologie. Ovšem záhy se přidaly problémy z české strany. Nejdříve se začaly rozšiřovat požadavky na síť a posléze se přišlo na to, že čtyři miliardy, až tam se cena sítě vyšplhala, není schopen zaplatit investor akce, tedy ministerstvo vnitra, protože na to nemá. A od počátku Pegas provázely také již zmíněné intenzivní lobbistické tlaky ve prospěch systému Tetra. Zkrátka „ideální prostředí“ pro rychlou stavbu celorepublikové sítě. Přitom již v roce 1994 nepředstavovaly vysílačky řadových policistů technologickou špičku a bylo pro řadu služebních výkonů vyloženě nevhodné. Od té doby samozřejmě zastaraly ještě víc. Někde proto již chodí policisté s novou vysílačkou, jinde stále se starou nepraktickou krabicí. Zároveň si však mnohde majitel nové vysílačky nezavolá, protože nemá signál. Ve Francii přitom za zhruba stejnou dobu stihli postavit celoplošnou síť četnictva Rubis. Podle informací Mobil.cz byl dlouhodobým hlavním problémem na české straně nedostatek peněz a nemalý podíl na průtazích měly také špatně připravené smlouvy a požadavky na výrobce.

Podle pana Chemoula tedy příští rok bude síť konečně hotova po celé republice. Policie po letech průtahů získá vysílačky, Matra (EADS) referenční zakázku, ministr vnitra to prohlásí za svůj úspěch a my budeme vědět, že policie má další prostředek, jak lépe pronásledovat nejen loupežníky, ale také třeba řidiče, kteří porušují předpisy. Nejvýznamnějším přínosem Pegasu kromě moderní technologie je kompletní zabezpečení hovorů v rámci sítě. Ty jsou totiž šifrované po celé délce přenosu, od jedné vysílačky k druhé. Díky tomu nemůže nikdo monitorovat policejní komunikaci, což je bohužel u nešifrovaných přenosů běžné. Ani používání stavových kódů pro různé činnosti tomu nemůže zabránit, protože kromě onoho kódu musí policisté v otevřené řeči sdělovat další informace o zásahu včetně jeho místa.

Policii se tak nebudou u každé větší havárie motat televizní štáby, organizovaní zloději nebudou mít tušení, co proti nim právě probíhá za akci, a agresivní demonstranti (model MMF 2000) na tom budou stejně. Prakticky jedinou možnost, jak účinně odposlechnout komunikaci v síti Pegas, totiž představuje získání české vysílačky systému Tetrapol. Ovšem vysílačku lze z centrály Pegasu na dálku zlikvidovat. Přesvědčili se o tom i pouliční rváči při zasedání MMF. Tehdy se jim podařilo jednu vysílačku ukrást při střetu s policií. Ve chvíli, kdy postižený policista ztrátu ohlásil, v ukradeném přístroji luplo a byl vhodný již jen k ekologické likvidaci. V síti Pegas je také možné vést přímou komunikaci mezi vrtulníkem a pozemními silami policie. Dosud tato komunikace probíhala komplikovaněji (znemožňovala třeba přímé navádění), a tak se můžeme domnívat, že policisté, kteří si tuto možnost vyzkoušeli v průběhu zasedání NATO, budou chtít, aby příslušné doplňující zařízení již v ČR zůstalo.

EADS již do ČR podle svých slov dodalo všechny požadované vysílačky. Letos se pro síť Pegas vybudovalo 100 nových základnových stanic a další jsou ve výstavbě. Podle Chemoula lze do konce roku očekávat předání sítě na jižní Moravě do služeb policie a je velmi pravděpodobné, že síť v dalších pěti krajích půjde do zkušebního provozu. Na jaře má síť dostat nový software. Pokud vše půjde hladce, měl by dodavatel do dokončení sítě také dořešit datové přenosy, které jsou zatím jeho Achillovou patou, byť je síť umožňuje a v ČR se již testovaly.

Stejně jako policisté budeme nyní očekávat konec srpna 2003, kdy by EADS a ministerstvo vnitra měly ohlásit „hotovo“.