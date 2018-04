Policejní spamming na zloděje mobilů nese ovoce

Zkušenost, kterou mají holandští policisté, však ukazuje, že ruka zákona může udeřit na zloděje mobilů i jinak. Na konci roku 2000 bylo v Holandsku ukradeno nějakých 400 mobilů měsíčně a krádeže mobilů představovaly asi 75 procent drobné a pouliční kriminality. O necelého čtvrt roku později spustila amsterodamská policie hi-tech akci, která ji nestojí příliš úsilí, ale zlodějům měla komplikovat používání kradeného přístroje. Policie začala zasílat na číslo ukradeného mobilu každé tři minuty textovou zprávu následujícího znění:Amsterodamská policie nedoufá, že se tímto spammingem vyřeší krádeže mobilů, ale doufá, že se je podaří alespoň omezit. Podle šéfa amsterodamské policie Jana van Riessena, kterého citovala agentura Reuters, varovné policejní textovky nejsou jedinou zbraní v boji proti zlodějům mobilů.řekl. Nová policejní taktika slavila od počátku úspěch - na policejních stanicích se objevily desítky ukradených mobilů. Ve většině případů je přinesli rodiče, kterým bylo nápadné opakované a nekončící textovky…

Faktem je, že zmíněné opatření není tak účinné proti profesionálním gangům zlodějů mobilů, kteří telefon odblokují a prodají v bazaru. Je však poměrně účinným nástrojem proti dětské kriminalitě: školáci obvykle nemají dost velké kapesné na to, aby si sami mohli koupit novou SIM kartu a v bazaru by vzhledem ke svému věku s kradeným telefonem také uspět neměli. Hi-tech spammingová akce zaujala londýnskou policii natolik, že se na ni její zástupci odjeli podívat ke kolegům do Amsterodamu zblízka. Krádeže mobilů představují v Británii

skutečně vážný problém – je zde totiž hlášeno až pět set krádeží denně. Jack Straw, dnes ministr zahraničí, se ještě v bývalé funkci ministra vnitra během loňského roku dvakrát sešel s představiteli tamního telekomunikačního průmyslu ve snaze najít řešení, jak rázně zakročit proti stále narůstající zločinnosti. Na základě dojednaných opatření ministerstvo začalo prostřednictvím operátorů – na jejich webových stránkách a v prodejnách - šířit prevenční leták a zvažují se i další opatření včetně hlasové registrace legálního uživatele mobilního telefonu.

Necelé dva měsíce po zahájení policejní akce v Amsterodamu se už šéf londýnské Metropolitní policie John Stevens nechal slyšet v britských médiích, že přistoupí k podobnému tlaku a že policie také začne ukradené mobily zahlcovat spammingovými textovkami. Z britských policejních statistik totiž vyplynulo, že až 70 procent obětí a pachatelů krádeží mobilních telefonů jsou mladiství ve věku do 17 let. Proto se londýnská policie domnívá, že existuje souvislost mezi šikanou ve škole a krádežemi mobilů a že na oběti krádeží je vyvíjen nátlak, aby nic nehlásili. Podle Johna Stevense ale nejde jen o krádeže mobilů jako takové, ale především o to, že to pro mnohé mladé může být start ke zločinecké dráze - dvě pětiny z dopadených mladistvých zlodějů mobilů totiž dosud neměly záznam v trestním rejstříku.

Do doby, než budou všechny telefony vybaveny nezměnitelným identifikačním číslem (IMEI), není pro zloděje nic snazšího, než vyjmout kartu, změnit IMEI a telefon prodat nebo dál používat. Do té doby má ale určitě smysl podniknout cokoliv, co zlodějům mobilních telefonů alespoň zkomplikuje život. Třeba i textující ruka zákona.