Kdysi fotografická legenda představila dvě levná „pádla“

Na vlastní kůži Smartphony Polaroid jsou v podstatě průměrné smartphony s pravděpodobně čínským původem, které nesou slavné logo. Design ani výkon či výbava nejsou nikterak výjimečné. Ani jedna novinka nás nezaujala. Prostě průměrné přístroje, na kterých zaujme v podstatě jen to logo. Bez něj bychom si jich ani nevšimli. Přístroje se prodávají na různých trzích, kde je také odlišné portfolio produktů. V USA firma sází na to, že prodává výhradně neblokované přístroje, což je na zdejším trhu méně obvyklé. Ovšem v Evropě tato výhoda padá. Zajímavější jsou pro značku jihoamerické trhy. V Evropě značce velký úspěch nepredikujeme. V Americe to může mít snazší.