Dřív dělal Polaroid instantní fotky, teď dělá instantní smartphony

Polaroid je dnes vlastně jen značka, kterou její majitel licencuje. Firma s letitou tradicí nedokázala před několika lety reagovat na nástup digitální fototechniky a zkrachovala. Dnes se pod značkou nabízí široká paleta produktů, dokonce stále i retro instantní fotoaparáty, kde se snímek vyrábí chemickou metodou. A s kterými se Polaroid proslavil po celém světě. Další současná produkce Polaroidu je také instantní, vezme produkty od většinou anonymních asijských výrobců a přilepí na ně své logo. Žádný vývoj ani výroba se pod značkou Polaroidu nekoná.

Poměrně širokou nabídku má Polaroid mezi tablety, jsou to levné přístroje, třeba speciálně pro děti a seniory. Stejně tak to Polaroid zkouší i se smartphony. Loni jsme je našli právě na veletrhu CES a byla to po pravdě dost hrůza (více zde). Náš názor nebyl ojedinělý, první generace přístrojů byla propadák.

Značka Polaroid to ale nevzdala a letos ve Vegas ukázala druhou generaci přístrojů, která už vypadá mnohem zajímavěji. Ani teď to nejsou žádné vlastní originální produkty, ale přeznačkované přístroje asijských výrobců nebo telefony vyráběné na zakázku. Nevypadají špatně a Polaroid je především na americkém trhu (prodávat se mají i v Evropě) chce prosadit jako levné nedotované a hlavně neblokované telefony (V USA jsou dotované mobily a mobily pro předplacenky blokované).

Top model se jmenuje Selfie 5,5 a konstrukcí připomíná známé a úspěšné Oppo N4 s otočným objektivem na horní hraně telefonu. Ten má i Polaroid, ale v poněkud jiné konfiguraci. Je možné, že i Selfie je produktem Oppa - konstrukce je opravdu nápadně stejná, ale ověřit se nám to nepodařilo.

Selfie je poměrně levný, bude stát nedotovaný 199 dolarů, tedy asi 4 600 korun. Za to zákazník dostane 5,5palcový IPS displej, čistý Android 5.0 běžící na osmijádrovém procesoru (asi Mediatek) a zatím blíže nespecifikovanou paměť. Otočný fotoaparát má rozlišení 13 Mpix a dodavatelem čipu je pravděpodobně Sony.

Levnější model Polaroidu se jmenuje Flip, bude se k němu totiž dodávat flipové pouzdro. V základu je to opět docela pohledný telefon s hranatým designem, který má také 5,5placový IPS displej s neznámým rozlišením. Známe paměť, operační má kapacitu 1 GB, uživatelská pak 8 GB a je rozšiřitelná paměťovou kartou až o dalších 64 GB. Procesor je v tomto případě čtyřjádrový, jako výrobce opět tipujeme Mediatek.

Levnější Flip bude v USA stát 149 dolarů, tedy asi 3 400 korun. To je solidní suma, bohužel, ač měla firma na veletrhu velký stánek a její produkty byly vystavené i na mnoha stáncích distributorů (značka je to stále dobře známá a silná), podrobnější informace jsme nikde nenašli. Nevíme tedy, jestli telefony podporují LTE, což je dnes důležitá vlastnost.

A možná je škoda, že Polaroid nezkusil zkombinovat své moderní digitální instantní fotoaparáty se smartphonem. Tyto fotoaparáty mají zabudovanou tiskárnu. Možná by to mohlo značku proslavit po celém světě, nic takového se nevyrábí. Otázkou je, zda by si taková novinka našla dost zákazníků.