Polaris 3.1 - astronomický atlas v kapse

První, co Vás na Polarisu provozovaném na Psionu Series 5mx ohromí, je nejen velikost zobrazované plochy hvězdného atlasu se scrollbarem nalevo, ale především rychlost, s jakou se atlas překresluje. Polaris si totiž neustále drží v paměti celou vykreslenou mapu o velikosti 640x640 bodů, kterou můžete dle libosti scrollovat ovládacím perem nebo klávesami. O rychlosti Polarisu svědčí například i skromný časový údaj - na Series 5mx umí vykreslit program 10.000 hvězd do podoby realistické mapy hvězdné oblohy za přibližně 8 sekund! Databáze objektů je nezávislá a instaluje se zvlášť - ve standardní verzi najdete něco kolem 7.700 NGC (New General Catalogue) objektů až do magnitudy 15 (součástí volitelné databáze je i redukovaný katalog s cca 1.900 objekty s magnitudou světlejší než 12), zhruba 1800 komet a asteroidů, 1700 dvojhvězd a další vesmírné objekty.







Všechny údaje uložené v databázi lze editovat, takže není problém v případě potřeby upravit polohu či popis libovolného asteroidu nebo hvězdy, lze samozřejmě také přidávat nové údaje nebo mazat ty stávající. Planetárium je ve verzi 3.1 schopno zobrazit až 16.000 hvězd najednou s magnitudou rovnou nebo světlejší než 7.0, mezi další samozřejmosti pak například patří filtrování vybraného typu objektů. Protože je každý objekt méně či více podrobně popsán v databázi Polarisu, můžete objekty vyhledávat podle názvů nebo si jednoduše zvětšíte požadovanou část hvězdné oblohy (program nabízí opravdu luxusní lupu s velkým rozsahem měřítka až 15:1) a po kliknutí na něj se zobrazí všechny dostupné údaje v daném čase. Neregistrovaná verze Polarisu je schopna pracovat pouze s limitovaným rozsahem aktuálního data (od-do určité doby, v plné verzi lze pracovat s datem od 1. ledna 1901 až do 31. prosince 2079), jinak se ale od plné verze nijak neliší.











Mezi další samozřejmosti pak patří zobrazení aktuální pozice planet sluneční soustavy, fáze měsíce a také speciální animované zobrazení pohybů měsíců Jupitera a další drobné pomůcky nezbytné pro pohodlnou práci s celým hvězdným atlasem, stejně jako přepínání pohledů na jednotlivé typy vesmírných těles a dalších typů objektů.











Polaris patří do takzvané zlaté edice programového vybavení pro kapesní počítače značky Psion, a i když se nejedná jako v případě taktéž špičkového planetária Solun o freeware, přesto je Polaris špičkový hvězdný atlas vynikající zejména rychlostí a praktičností ovládání, starší verze je navíc dostupná i pro stále používané Series 3a/3c/3mx.