Poláci nabízejí licenci na čtvrtou síť - tentokrát UMTS

"Ceny služeb jsou stále vysoké. Více než deset milionů Poláků pořád nemá mobilní telefon," vysvětluje polský telekomunikační úřad důvody, jež vedly k vypsání tendru. V osmatřicetimilionovém Polsku je asi 23 milionů aktivních mobilních telefonů. V desetimilionové České republice bylo podle údajů mobilních operátorů ke konci loňského roku téměř 10,8 milionu aktivních SIM karet.

Své nabídky budou moci zájemci o licenci na novou mobilní síť v Polsku skládat do 12. dubna. Výsledky výběrového řízení by mohly být oznámeny do poloviny května a nový mobilní operátor by v Polsku mohl začít fungovat přibližně na konci letošního nebo počátkem příštího roku.

V tendru se mohou zájemci ucházet jednak o stavbu klasické sítě GSM, ale také o nejnovější systém UMTS, který umožňuje multimediální využití mobilních telefonů, jako jsou například videotelefony. O účast ve výběrovém řízení již vyjádřily zájem

například firmy Hutchison z Hongkongu, švédská společnost Tele2, ale i polské firmy Netia, Energis i Sferia.

V Polsku nyní fungují tři mobilní operátoři: Polkomtelem, který provozuje sítě Plus GSM a Sami Swoi, společnost PTC se značkami Era i Heyah a Centertel se sítí Idea. Všechny tři firmy se na vypsání dalšího výběrového řízení dívají s nevolí. Tvrdí, že podmínky nového tendru jsou horší než ty, které dostaly ony. Chtějí se dokonce proto obrátit na soud. Tvrdí také, že pro dalšího mobilního operátora již na polském trhu není místo.