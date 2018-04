Poláci na nás v mobilech zatím nemají!

Naši operátoři sítí mobilních telefonů získali celkem do konce loňského roku zhruba 7 000 000 zákazníků. S tímto číslem se můžeme chlubit jako málo s čím. Penetrace mobilních telefonů tak u nás dosáhla téměř 70%, což je suma srovnatelná se zeměmi západní Evropy. Oproti většině z nich sice stále zaostáváme, ale jen v řádech několika málo procent, samozřejmě s výjimkou severských zemí, které utekly všem. Ještě výrazněji však český mobilní zázrak působí v porovnání se zeměmi střední Evropy. Zatím jsou známa čísla z Polska a Maďarska a v obou případech se naši souputníci v cestě do Evropy na nás dívají z uctivé vzdálenosti. Výsledky maďarského trhu najdete v tomto článku , dnes se podrobněji podíváme, jak je to s mobily u našich severních sousedů, v Polsku.

Historie mobilní komunikace v Polsku je velmi podobná té naší. První síť mobilních telefonů byla spuštěna v roce 1992 a stejně jako u nás se jednalo o technologii NMT 450. Provozovatelem této sítě byla a vlastně stále je společnost Centertel, která do konce prvního roku své činnosti získala tři a půl tisíce zákazníků. GSM sítě v Polsku odstartovali také stejně jako u nás v roce 1996, ale až těsně před koncem roku, tedy s mírným zpožděním za naším Paegasem a o málo větším za Eurotelem. První dvě polské GSM sítě nesou obchodní názvy Plus a Era a ještě do konce roku 1996 získaly 79 tisíc klientů. Naproti tomu analogovou síť NMT na konci roku 1996 v Polsku používalo 82 tisíc zákazníků. Do roku 1998 se v Polsku nic převratného nedělo, obě GSM sítě měly dohromady na konci roku 1997 zhruba 800 000 klientů. Hned v příštím roce však svoji GSM síť spustila i společnost Centertel a od té doby začalo v Polsku přituhovat. Ne, nebyly to kruté mrazy, ale válka o zákazníka, která podobně jako u nás roztočila spirálu nárůstu počtu klientů využívajících služeb jednoho z polských operátorů. Dodejme, že nejmladší GSM síť společnosti Centertel se jmenuje Idea a v počátku své existence byla silně znevýhodněna možností provozu pouze v pásmu 1800 MHz. Přeci jen polské roviny chtějí více BTS, než naše luhy a háje.

Na konci roku 1998 bylo v Polsku 2 000 000 klientů mobilních operátorů, když jedničkou trhu byla o pověstný fous Era (780 000) před Plusem (730 000) a Centertelem (200 000 GSM a 250 000 NMT). O rok později přibyly další dva miliony zákazníků a v roce 2000 miliony tři. A jsme v současnosti. Na konci roku 2001 bylo v Polsku 10 000 000 zákazníků využívajících služeb jedné ze tří sítí mobilních telefonů. Ač jsou v celkové sumě uvedeni i klienti analogové sítě NMT, jejich počet je zanedbatelný a postupně stále klesá. Pokud tato čísla srovnáme s tuzemskem, je nárůst počtu nových zákazníků v roce 2001 téměř identický a to i v absolutních číslech. Na rozdíl od českých operátorů však mají jejich polští kolegové budoucnost o poznání růžovější. Penetrace mobilů v ČR je již poměrně vysoká a nelze předpokládat, že poroste stejným tempem do nekonečna. Naopak v Polsku je potenciálních zákazníků ještě spousta, takže Era, Plus a Idea si můžou mnout ruce s vidinou světlých zítřků. ČR má přibližně 10 milionů obyvatel a 7 milionů aktivních SIM karet. Polsko má přibližně 40 milionů obyvatel a pouze 10 milionů aktivních SIM karet. Rozdíl je patrný na první pohled. Zatím porážíme Poláky jasně na body.

Poněkud jiná je však situace v rozložení sil na polském „mobilním“ trhu. Díky tomu, že třetí operátor Idea začal působit již na začátku roku 1998, jsou síly na polském trhu daleko více vyrovnané, než je tomu u nás. Lídrem trhu je stále Era, která si své prvenství drží po celou dobu působnosti podobně jako u nás Eurotel. Era má 37,5% procenta trhu, následuje ji Plus, který drží 34,3% trhu, a poslední je Idea, která má 28,2% trhu. Oproti situaci u nás je velký rozdíl i ve skladbě zákazníků u všech operátorů. Poláci si teprve zvykají na předplacené karty a zatím i jejich poměrně příznivé ceny je nedokázaly předsunout před tarifní služby. Tato situace se však zřejmě již v tomto roce změní a i Polsko se zařadí mezi země s převahou zákazníků s předplacenou kartou, před těmi, kteří využívají nějaký tarifní program.

Této situaci je zatím nejblíže síť Idea, kde je již 55% zákazníků majitelem předplacené karty. V absolutních číslech to znamená zhruba 1,55 milionu aktivních předplacených karet. U obou zbylých sítí se předpokládá poměr zákazníků s předplacenými kartami oproti tarifním klientům zhruba 40 ku 60 procentům. Pro srovnání, u nás se podobnými čísly může chlubit jen Eurotel, u kterého se předpokládá poměr tarifních a pre-paidových klientů zhruba jedna ku jedné. Paegas má přibližně 30% zákazníků v některém z tarifních programů, ostatní jsou v předplacené službě Twist. Relativně nejhůře, či nejlépe, záleží na úhlu pohledu, je na tom Oskar. U něj se předpokládá jen zhruba 25% tarifních klientů a zbytek tvoří majitelé předplacené karty Oskarta. Tato čísla je však nutné brát s rezervou, protože podrobné informace si operátoři úzkostlivě chrání pod pokličkou svých firemních tajností. A proč si Poláci tak oblíbili tarify?

Na to je jednoduchá odpověď. Polští operátoři na rozdíl od těch našich dotují jako šílení, takže pro vstup do nějaké mobilní služby není nejlevnějším řešením předplacená karta, ale tarifní program s dotovaným telefonem. Kdo by neodolal nabídce Nokie 8210 včetně aktivace za pouhých 500 Kč v přepočtu z polských zlotých? Asi málokdo. A podobné nabídky mají ve svém portfoliu všichni tři polští operátoři. Dodejme, že u Plusu a Ery se upisují Poláci na dva roky a u Idey na rok jeden. Stejně tak výhodné nabídky dotovaných telefonů neplatí u všech tarifních programů stejně. Letošní rok však ukáže, jak se Poláci nechají nachytat na levné předplacené sady, které po novém roce operátoři zřetelně zlevňují. Z polské války o zákazníky však můžeme paradoxně těžit i u nás. Levné telefony jsou oblíbeným artiklem překupníků a množství telefonů na českém trhu pochází právě z Polska. Ty lepší jsou z dotací, ty levnější z předplacených sad. Poláci si mnou ruce, jak je dobré mít deformovaný trh s mobilními telefony. V tomto směru mají Evropu ještě stále co dohánět.