Pokuta za nepovolenou stavbu Ericssonu

JINDŘICHŮV HRADEC (ČIA) - Pokutu jeden milion korun za nepovolenou stavbu vysílače pro síť mobilních telefonů Oskar poblíž Kunžaku na Jindřichohradecku zaplatí pražská firma Ericsson, s. r. o. Potvrdil to vedoucí Stavebního úřadu v Jindřichově Hradci Bohumil Krejčí. "Pokud vím, je to vůbec poprvé, kdy někdo donutil společnost pokutu za černou stavbu vysílače zaplatit," uvedl Krejčí."Firma využívá nedokonalého zákona, kdy není přesně definováno co je stavba. Vysílač stejně jako v tomto případě postaví na nákladní automobil a tvrdí, že se o stavbu nejedná. Jenže pokud je zde přivedena elektrická přípojka, zákon podle mého názoru hovoří jednoznačně. Proto jsme také rozhodli o udělení pokuty za černou stavbu," vysvětlil. Nikdo ze společnosti Ericsson nechtěl záležitost komentovat."Vím, že po rozhodnutí o pokutě se firma většinou odvolá a spoléhá nato, že případné soudní řízení se potáhne roky. Ale tentokrát se prostě odvolat zapomněli a naše rozhodnutí nabylo právní moci. Na našem území ještě řešíme podobnou záležitost v Dolní Lhotě, ale tam se společnost odvolala," uvedl Krejčí. Místostarosta Jindřichova Hradce Alfréd Němec nečekaný příspěvek do městské kasy vítá s tím, že o jeho využití rozhodne zastupitelstvo města.