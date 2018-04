Pokuta za diskriminaci Oskara nebude?

Česká tisková kancelář včera večer přinesla zajímavou zprávu:BRNO 2. dubna (ČTK) - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vždy přihlédne k pozitivnímu chování soutěžitelů v rámci aktuálního správního řízení. V reakci na dnešní informace tisku, že snížení cen hovorů z Radiomobilu a zčásti i EuroTelu do sítě Oskar Českého Mobilu prvním dvěma operátorům příliš nepomůže, to ČTK řekl předseda ÚOHS Josef Bednář. Úřad s nimi na konci března zahájil řízení ve věci možného zneužití dominantního postavení."Přístup soutěžitele, který aplikoval protisoutěžní praktiky a nakonec od nich sám ustoupil, je vždy úřadem zvažován nejméně při stanovení výše sankce," uvedl Bednář. Obecně lze očekávat, že antimonopolní úřad bude velmi pozorně posuzovat chování subjektů nejen před zahájením správního řízení, ale i při něm, doplnil.ÚOHS se o cenové praktiky mobilních telefonních operátorů začal zajímat již na podzim. Firmy EuroTel i RadioMobil účtovaly svým zákazníkům vyšší ceny do sítě Oskar Českého Mobilu než sobě navzájem. Mimo jiné tehdy společnosti vysvětlovaly svou cenovou politiku vznikem dodatečných nákladů.Od svého vstupu na trh loni v březnu dluží Český Mobil údajně své konkurenci několik desítek milionů korun. Výši vzájemných plateb by mělo určit právě řízení ÚOHS. Podle dnešního sdělení mluvčího EuroTelu Jana Kučmáše již firma uzavřela s Českým Mobilem propojovací dohodu, která platby za vzájemný provoz upravuje.V případě prokázaného zneužití dominantního postavení může ÚOHS ze zákona udělit až desetimilionovou pokutu. Správní řízení trvá zpravidla měsíc, ve složitějších případech až 60 dní.